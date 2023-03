Guillermo del Toro y Pinocho van por el Óscar a mejor película animada

Guillermo del Toro es el favorito para ganar en la categoría de “Mejor Película Animada” con Pinocho este domingo, cuando se celebre la 95 edición de los Óscares.

Ciudad de México, 12 de marzo (Europa Press/AP).– Cinéfilos y personajes de Hollywood se alistan para la premiación anual de los Óscares, que tendrá lugar este domingo en su 95 edición. Para los mexicanos, el querido cineasta Guillermo del Toro representará al país en la contienda por la Mejor Película Animada con Pinocho, un largometraje disponible en Netflix que retoma el cuento popular con la magia del stop-motion.

Los premios Oscar comienzan a las 20:00 horas de Nueva York (19:00 horas de Ciudad de México); se realizará en vivo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, con una transmisión en la cadena ABC en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica. Jimmy Kimmel será anfitrión por tercera ocasión y por primera vez desde 2018. Ese fue el último año que los Oscar tuvieron un maestro de ceremonias solo, tras esto la gala se hizo sin anfitrión por varios años.

La ceremonia televisada del año pasado alcanzó un estimado de 15.36 millones de espectadores, una mejora desde el mínimo histórico de 9.85 millones que sintonizaron para ver en 2021.

Si sigues sin saber quiénes están nominados, te dejamos aquí un resumen de las películas, actores, actrices y directores que buscarán llevarse una estatuilla dorada.

MEJOR PELÍCULA

Los 10 filmes que compiten en la categoría de mejor película son: Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente), Avatar: The Way of Water (Avatar: El camino del agua), The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), Elvis, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), The Fabelmans (Los Fabelman), Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza) y Women Talking (Ellas hablan).

Todo en todas partes al mismo tiempo es la favorita para alzarse con el Oscar a Mejor Película en la gala que se celebra este domingo 12 de marzo, según las casas de apuestas que, sin embargo, no dan tantas opciones a Ana de Armas para recoger la estatuilla a mejor actriz.

Según datos de Sportium, el 49.6 por ciento de sus usuarios cree que la película que se hará con el galardón, seguido por Los espíritus de la isla, con un 22.6 por ciento y Los Fabelman con el 13.3 por ciento, que junto a la gran favorita cuentan con el mayor número de nominaciones en la gala del 2023.

Todo en todas partes al mismo tiempo, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, está nominada en once categorías que abarcan todos los aspectos posibles de la película, siendo la más nominada de la edición de 2023, seguida de Los espíritus de la isla de Martin McDonagh que cuenta con ocho y las siete de Los Fabelman de Steven Spielberg.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Además de Pinocho de Guillermo del Toro, los filmes Marcel the Shell With Shoes On, El gato con botas: El último deseo, El monstruo marino y Red buscarán llevarse el título de este año por la mejor película animada. Los periodistas de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr anticiparon que Del Toro “se llevará fácilmente este premio” por ser “una creación con texturas hermosas”.

MEJOR ACTRIZ

La categoría de mejor actriz en la 95ª edición de los Oscar está llena del drama propio de la temporada de premios, desde la sorpresiva nominación de Andrea Riseborough, hasta un posible momento histórico si gana Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), lo cual estaría casi asegurado de acuerdo con los periodistas especializados en cine de The Associated Press.

Si Yeoh ganara, sería la primera mujer asiática en ser galardonada en la categoría.

Riseborough fue inesperadamente nominada por su actuación como una madre soltera alcohólica de Texas en el drama independiente To Leslie, que pocos han visto, una elección que sorprendió a los expertos de los Oscar y desembocó en una investigación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sobre las tácticas de apoyo al filme.

Pero también compiten Cate Blanchett, ganadora de dos Premios de la Academia, por su actuación en Tár; y Michelle Williams (The Fabelmans), quien ha sido nominada en cinco ocasiones, además de la actriz cubano-española Ana de Armas por su actuación en la divisiva Blonde (Rubia).

Para Sportium, el 4.5 por ciento de sus usuarios dan como ganadora a Ana de Armas, mientras que el 71.9 por ciento ve como favorita a Cate Blanchett. En este caso, Michelle Yeoh cuenta con un 22.8 por ciento del favor de los apostantes.

MEJOR ACTOR

El Premio de la Academia a mejor actor parece ser una carrera entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, cada uno obtuvo notables victorias en los premios de los principales sindicatos cinematográficos y grupos de críticos. Los periodistas especializados en cine de The Associated Press predicen que Fraser tendrá la ventaja.

Fraser fue nominado por su actuación en La ballena, en la que interpreta a un obeso profesor universitario recluso llamado Charlie.

En el cuento tragicómico de Martin McDonagh sobre el final de una amistad The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), el personaje Pádraic de Colin Farrell está siendo atormentado por el Colm de Brendan Gleeson en su pequeña isla irlandesa en 1923.

Austin Butler interpretó a Elvis Presley en el excéntrico drama de Baz Luhrmann del mismo nombre (Elvis), mientras que los demás nominados son Bill Nighy por el clásico de Kurosawa Ikiru (Vivir), y el irlandés Paul Mescal de Aftersun.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Todas, a excepción de Angela Bassett, son nominadas primerizas a los Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto, e incluso ella tiene algo que la distingue como pionera. Las actrices nominadas tienen mucha experiencia, de Jamie Lee Curtis a Stephanie Hsu, Kerry Condon y Hong Chau, lo que demuestra que los momentos revelación no son territorio exclusivo de las jóvenes.

Han pasado 29 años desde la última nominación al Oscar de Angela Bassett, por interpretar a Tina Turner en What’s Love Got to Do With It (Tina), y aunque su nominación por Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre) era muy esperada, todavía tuvo un profundo efecto en ella.

En The Whale (La ballena) de Darren Aronofsky, Hong Chau interpreta a la mejor amiga y enfermera de un obeso profesor de universidad recluso, a quien da vida Brendan Fraser; Kerry Condon fue nominada por su papel en The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), Stephanie Hsu por su participación en Todo en todas partes al mismo tiempo; y Jamie Lee Curtis enPsicosis.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

El único aspecto negativo de que Ke Huy Quan sea casi un ganador seguro en la categoría de Mejor Actor de Reparto, es que no se podrá saber mucho de los otros nominados. Y esta categoría está llena de actuaciones interesantes y actores en todo tipo de etapas de sus carreras.

Brian Tyree Henry recibió su nominación por interpretar a un mecánico afligido en la película, junto a la soldado de Lawrence que se recupera de una lesión cerebral traumática, en Causeway (Resurgir); Brendan Gleeson por su trabajo en The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), así como su colega Barry Keoghan por la misma cinta; y Ke Huy Quan por su trabajo en Todo en todas partes al mismo tiempo.

Con una diferencia de 42 años entre sus nominaciones al Oscar, Judd Hirsch ahora es nominado por Los Fabelman.

MEJOR DIRECTOR

Los cineastas elegidos para esta categoría son: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla); Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes al mismo tiempo, Steven Spielberg con el largometraje Los Fabelmans, Todd Field con Tár y Ruben Östlund con Triangle of Sadness.