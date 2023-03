Familia y amigos del “Mijis” cuestionan a FGJ de Tamaulipas y piden aclarar su muerte

Amigos y familiares de Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis” solicitaron la intervención de Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas, en el caso, con la finalidad de que se aclaran diversas irregularidades en la versión oficial, emitida por la Fiscalía del estado, en torno a la muerte del exdiputado.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- A poco más de un año de la desaparición y posterior muerte de Pedro César Carrizales Becerra, el exdiputado local de San Luis Potosí conocido como “El Mijis”, sus amigos y familiares no están conformes con la versión que brindó la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso, misma que señala señala que el legislador falleció a consecuencia de un accidente vial, por lo que, incluso, acusan de montaje a la dependencia local y han solicitado al Gobierno del estado su intervención.

Familiares y amigos de Pedro Carrizales han solicitado la intervención de Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas, en el caso, con el objetivo de que la Fiscalía del estado esclarezca la muerte del exdiputado, misma que han señalado como homicidio, por lo que también afirmaron, no hay avances en la investigación al respecto.

En entrevista para SinEmbargo, la activista Frida Guerrera, amiga cercana de “El Mijis” y quien ha acompañado a sus familiares, comentó que se está solicitando la intervención del Gobernador Villarreal para que la Fiscalía local proporcione avances en la investigación por la muerte del exlegislador y permita que otras dependencias federales, las cuales abrieron una investigación alterna, tengan acceso al expediente del caso.

“Acompañamos a Miriam, la compañera de Mijis, a que entregara esta carta para el Gobernador, la firmamos nosotros junto con ella, y que se la entregara, solicitándole su apoyo al Gobernador para que interfiera ahí con el Fiscal, que durante tantos años, desde 2016 que está instalado en el puesto, en lugar de dar dar justicia ha generado muchas injusticias, entre ellas la de Mijis. La carta ya fue entregada al Gobernador, al Secretario de Gobierno y también tenemos entendido que el secretario de Gobierno se la hizo llegar al Fiscal”, comentó Frida Guerrera.

El Fiscal de Tamaulipas es Irving Barrios Mojica, un hombre cercano al Gobierno de Felipe Calderón y al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Fue designado Procurador cuando García Cabeza de Vaca llegó al Gobierno, en 2016, y fue promovido por el propio mandatario como Fiscal hasta el 2025. Su gestión ha estado marcada por señalamientos de persecución política y por favorecer al exmandatario panista.

En ese sentido, Guerrero dijo que la esposa de Pedro Carrizales no ha tenido acceso al expediente del caso, y la Fiscalía de Tamaulipas tampoco le ha informado sobre las líneas de investigación que emprendieron, así como su negativa para que otras dependencias conozcan el expediente.

“Ellos no nos han dicho nada [del estatus de la investigación]”, sostuvo la activista, quien dijo que han esperado un año a que la Fiscalía de Tamaulipas dé nuevas pistas sobre la muerte de “El Mijis”. “Esperamos que rectificaran esta postura, esta investigación, y durante un año nos mantuvimos callados”, dijo.

Agregó que los argumentos de la dependencia local lejos de despejar dudas, hicieron que se generaran más cuestionamientos, que los ha llevado a sospechar de un montaje en torno a la muerte de Carrizales Becerra. “Los cuestionamientos que hacíamos que nunca nos contestaron y que lamentablemente nos llevaron a saber que lo que pasó con ‘Mijis ‘fue un montaje, que lo que hicieron fue montar todo un accidente para justificar lo que sucedió”, sostuvo la activista.

El pasado 3 de marzo, Miriam Martínez Vargas, esposa de “El Mijis” acudió a la representación del estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, en donde solicitó el apoyo del Gobernador tamaulipeco para que se avance en la investigación sobre la muerte de su esposo. Asimismo, a través de un oficio, acusó que Irving Barrios, Fiscal de Tamaulipas no ha permitido que se abra el expediente del caso para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) pueda coadyuvar en las investigaciones.

En declaraciones a medios, Martínez Vargas volvió a cuestionar la versión oficial de la Fiscalía estatal sobre la muerte de su esposo, y afirmó, el cuerpo del exlegislador fue hallado con un alambre que lo ataba al asiento de la camioneta en donde fue localizado, así como los “pedazos” embolsados que le entregaron de su pareja.

Las aseveraciones de la viuda de “El Mijis” fueron confirmados por la activista Frida Guerrera, quien recordó que se filtraron unas fotografías en las que el exlegislador aparece amarrado al asiento de una camioneta con un alambre, entre otras irregularidades. “¿Qué es lo que a nosotros no nos gusta? uno, que filtran unas fotos antes de que nosotras llegáramos a Ciudad Victoria, el día 3 de marzo, y en esas fotos se ve claramente cómo ‘El Mijis’ está amarrado a la altura de un poquito abajo de la cintura, por la cadera, con un alambre al asiento de la camioneta”.

“Ellos [la Fiscalía de Tamaulipas] dicen que se accidentó, se accidentó y adiós, váyanse, y creyeron que nos íbamos a conformar, de hecho nosotros dimos un posicionamiento ese día, el día 2 de marzo [de 2022], después de toda esta serie de explicaciones que nos dejaron con muchas más dudas que con claridad, después de ver cómo nos entregaron a Mijis, cómo dejaron a Mijis, cómo se quedó en pedazos Mijis, y lo único que tenía entero era la columna”, recordó.

“Cuando nosotros les cuestionamos el tema del alambre, la misma carpeta de investigación estaba, cuando ellos hacen el levantamiento, estaba ese alambre y en la cadena de custodia ya no está, les cuestionamos que nos dijeran cómo por qué ‘El Mijis’ iba amarrado con un alambre en la cadera, y nunca nos contestaron. La forma en que nosotras encontramos a ‘Mijis’ fue muy triste”, agregó.

“Al cuestionarles nosotros que dónde estaba el cofre de la camioneta, nos dicen que se quemó, que se calcinó, que se deshizo, pero sí encontraron unos papeles de una denuncia que había puesto ‘Mijis’ cuando lo levantaron, que no estaban quemados, tenían nada más la orilla quemada, pero estaban bien, una serie de inconsistencias”, detalló Frida Guerrera.

Carrizales Becerra fue visto por última vez con vida el 31 de enero de 2022 cuando abandonó el hotel Las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila, y se dirigía a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta Dodge Journey 2014, color rojo sin placas y con un permiso de circulación, según señala la ficha de búsqueda que se emitió tras su desaparición el pasado 1 de febrero. Desde entonces no se supo más de su paradero.

Dos días después de que fue visto envió a su familia varios mensajes de voz donde aseguraba que lo habían detenido agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, resaltó que lo liberaron, informó El País. Pero, desde ese día, no tuvieron más noticias de Carrizales.

“Lo último que pudiera señalarse es que habría hecho un trayecto de Piedras Negras a Nuevo Laredo, pero no hay evidencias de su presencia”, indicó el lunes el vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, en entrevista con la periodista Azucena Uresti en su programa de Radio Fórmula.

El 14 de febrero de 2022, la activista Frida Guerrera acudió a la conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien entregó una carta de la esposa de Carrizales Becerra, en la que le solicitó su apoyo para localizar al exdiputado. “Son 14 días de no abrazarlo, no admirar su andar sobre las calles que transitan los olvidados”, señalaba la misiva que se leyó durante en acto..

Unos días antes, el 10 de febrero de ese mismo año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila dio a conocer que estaban en marcha acciones coordinadas con las autoridades de otras tres entidades: Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para localizar al exdiputado.

En este sentido, el Fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, concedió una entrevista a medios locales en la que explicó que hasta ese momento no se tenía un móvil concreto que condujera a la desaparición del exlegislador de San Luis Potosí. Incluso, afirmó que en lo que respecta a Coahuila no se tenían registros de que “El Mijis” haya recibido amenazas durante su estancia en Saltillo o tenido contacto con alguna autoridad policial, donde fue visto por última vez y se hospedó en un hotel.

Sin embargo, “El Mijis” continuaba desaparecido, por lo que el 19 de febrero de 2022, sus familiares mandaron una carta dirigido a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del de San Luis Potosí, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidiendo que se acelerara su búsqueda.

En el escrito firmado por Elizabeth Carrizales Palacio y María Elena Palacios González, ambas familiares de “El Mijis, así como una larga lista de personas, se solicitó a las autoridades la búsqueda como garantía de la seguridad, bienestar y vida de toda persona.

Las y los inconformes precisaron que los informes de alerta no han sido suficientes para dar con el paradero del exlegislador, por lo que se mantiene la incertidumbre y desesperación de familiares y amigos.Por ello, pidieron al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona; al titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, y a las demás autoridades una solución pronta.

El 28 de febrero de 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tamaulipas confirmó que, según la investigación que estaban llevando a cabo, el 3 de febrero de 2022, aproximadamente a las 1:00 horas ocurrió un accidente automovilístico en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras–Nuevo Laredo en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde habría estado involucrado “El Mijis”.

Mediante un comunicado detalló que la investigación por el caso de Carrizales Becerra la llevan conjuntamente con las fiscalías de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Además, de acuerdo con la Fiscalía, también trabajan con la Guardia Nacional, las Comisiones Nacional de Búsqueda y de Tamaulipas, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Tamaulipas.

Tras esta confirmación, el 2 de marzo de 2022, los familiares del exlegislador arribaron a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Victoria para recibir sus restos. Asimismo, a través de la cuenta oficial de “El Mijis” en Twitter, sus familiares confirmaron que fueron informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

El mismo 2 de marzo, e Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la familia de Pedro César Carrizales Becerra, exdiputado mejor conocido como “El Mijis“, le pidió no otorgar información respecto a la investigaciones que se están llevando a cabo en torno a su desaparición.

Aunque la investigación de las fiscalías concluyeron que el accidente correspondía a un hecho de tránsito terrestre, pues, dijeron, no se localizaron orificios de entrada o salida que demostraran que el automóvil pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, además de que no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que significa que no existió algún impacto que contribuyera a la salida del camino del auto, esta no dejó conformes a sus familiares.

“El mismo no presenta hundimientos por deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”, señalaron las autoridades en un comunicado conjunto, en el que detallaron que la causa de la muerte de “El Mijis” fue laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivada de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo. Las lesiones por quemaduras fueron posteriores a su fallecimiento.

Y puntualizaron diciendo que el proceso de desarrollo de las investigaciones y análisis de la información seguirá hasta que todas las líneas posibles que han surgido se agoten.

Sin embargo, la activista Frida Guerrera asegura que la esposa del exdiputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y reiteró las inconsistencias, por lo que solicitó la intervención de dependencias federales. “Para empezar Miriam ni siquiera ha visto o tiene en su poder la carpeta (…) ni siquiera hablando con pruebas lo que realmente lo que sucedió en torno al tema de Pedro”, dijo

“Afortunadamente la esposa de ‘Mijis’ solicitó la intervención de la Secretaría de Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, pero obviamente ellos no es su trabajo, no deberían estar haciéndolo, lo están haciendo, alterno hicieron ellos una investigación, están haciendo una investigación y obviamente dista mucho de lo que, no nos ha dicho la Fiscalía [de tamaulipas] lo que está investigando la gente de la Conaho y Conase”, agregó la activista.

El 3 de marzo de 2022, durante el funeral de Carrizales Becerra, el padre del exlegislador también se expresó en torno a la muerte de su hijo y cuestionó la versión de la Fiscalía Tamaulipeca e hizo un llamado a que las autoridades esclarezcan el hecho hasta deslindar responsabilidades. Durante la ceremonia, dijo que la camioneta calcinada en la que viajaba el exdiputado no era el vehículo con el que había salido de viaje.

“Como que no”, dijo el padre de Carrizales Becerra ante la pregunta de si estaba convencido de la versión oficial del accidente. “Él iba en su troca, tenía un mes de desaparecido y la troca apareció sana y salva hace como unos ocho días en Saltillo, Coahuila, esa era la que traía él en esas fechas que salió”, añadió.

En este sentido, Frida Guerrera señaló otras inconsistencias en la versión de la Fiscalía de Tamaulipas, como que el celular de Pedro registró actividad días después de que él había fallecido y la manera en como fueron hallados sus restos. “Ok, si ustedes dicen que fue un accidente ¿por qué aquí está ‘El Mijis’ amarrado?, nos dijeron ‘pues vamos a investigar’, pero no nos volvieron a decir nada, no se volvieron a poner en contacto con Miriam”, comentó sobre el hecho que desató cuestionamientos contra la Fiscalía de Tamaulipas.

“Desde ese día no hemos vuelto a tener contacto con la Fiscalía”, aseguró Frida, quien explicó que ante esas irregularidades solicitaron la intervención de la la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (Conaho) y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), pero que la Fiscalía de Tamaulipas no ha permitidos que nadie tenga acceso a la carpeta de investigación.

“Recordemos también que ‘El Mijis’ en la última llamada que le hace a… bueno el último mensaje que le manda a su esposa Miriam habla de Gafes, que lo habían detenido los GAFES, que lo habían confundido con los malos, pero que ya iba para el hotel donde estaban ellos hospedados”, explicó. Además, subrayó que “aparece en Tamaulipas [Pedro Carrizales], el celular se movía en Nuevo Laredo y lamentablemente en quien recae toda la investigación es en Tamaulipas, una Fiscalía plagada de una serie de corruptelas y de complejidades con grupos de la delincuencia organizada”.

Por ello, además de estar exigiendo una investigación clara y consiste por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, amigos y familiares del exdiputado se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Gobernador de Tamaulipas, así como de los resultados de la investigación que llevan a cabo la Conasi y la Conaho, con la finalidad de ir en busca de otras alternativas para conocer exactamente las causas de la muerte de “El Mijis”.

“Ahorita estamos esperando que haya una respuesta por parte del Gobernador, a esta solicitud de que atienda también, de que pregunte al Fiscal qué más sigue, vamos a esperar unos días (…) “Vamos a irnos paulatinamente a ver qué nos puede decir, vamos a seguir comentando el tema con el Presidente, también y vamos seguir reuniéndonos con la gente de la Conasi y de Conaho, para que nos digan ellos ya o nos concluyan si ya terminaron sus investigaciones para entonces nosotros pedirle al Presidente que se dé a conocer esa información”, concluyó la activista.

Al expresarse por este caso, el pasado miércoles 8 de marzo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación por muerte de “El Mijis” seguirá abierta si existen dudas. “Aún y cuando ya se han hecho investigaciones sobre este lamentable fallecimiento de nuestro amigo, vamos a continuar investigando si es necesario. No se tiene por qué dar carpetazo a ningún asunto si existe duda, si hay datos, pruebas”, dijo el mandatario, en su habitual conferencia matutina.

Las declaraciones del Presidente se dan luego de que la cuenta oficial de Twitter de Carrizales Becerra, manejada por su familia, criticara el accionar de las autoridades en la búsqueda del exdiputado, quienes se tardaron 30 días en encontrarlo, a comparación de los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas, quienes fueron hallados cuatro días después de los reportes de su desaparición.

“‘Mijis’ necesitaba ser norteamericano para que la Fiscalía de Tamaulipas lo encontrara vivo, y no un mes después amarrado y calcinado por un ‘accidente’”, escribió la familia.

La familia ha criticado con anterioridad la velocidad de la búsqueda de las autoridades, así como la versión oficial, ya que explicaron que “El Mijis” falleció en un accidente vehicular que terminó calcinado, sin embargo, argumenta que el cuerpo se encontraba amarrado y en una camioneta en la que no fue visto por última vez.

Mijis necesitaba ser norteamericano para que la fiscalia de Tamaulipas lo encontrara vivo y no un mes después amarrado y calcinado por un “accidente”. — El MIJIS (@mijisoficial) March 7, 2023

LOS ATENTADOS CONTRA EL MIJIS

Pedro César Carrizales Becerra también ha sido blanco de agresiones. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2019, fue víctima de un atentado mientras viajaba cerca de la carretera a Río Verde, por el Camino a Santa Rita, rumbo a Ciudad Satélite, en San Luis Potosí, a bordo de su automóvil sedán color blanco, en el que resultó ileso.

“Fui víctima de un atentado, nos balacearon (…) Como parte de mi agenda tenía que ir a tres colonias de mi Distrito. La primera fue Torre de Babel; la segunda, Olinda, y la última, a las 8:30 de la noche, era Ciudad Satélite. Al salir de Olinda mis escoltas me dijeron que subiera rápido a la camioneta. En el transcurso de la carretera me dijeron que me tirara al piso. Me tiro y enseguida siento un enfrenón y empiezan a oírse los balazos. Yo estaba tapado, sólo me volaban vidrios por encima de mí. Yo oí muchos calibres y dije: ¡Ya pues ya, ya fui, ahora ya me tocó! Los escoltas detuvieron la agresión”, explicó en entrevista para SinEmbargo

“El Mijis” confirmó que durante el ataque nadie resultó herido, ya que contaban con un protocolo de seguridad debido a que previamente recibió amenazas contra él y su familia. Asimismo, comentó que ya se hicieron las denuncias correspondientes.

“Gracias a Dios nadie resultó herido. Ya había recibido amenaza, ya teníamos protocolo de seguridad. Uno de mis escoltas me comentó que vieron cuando se acercaba la moto y alcanzaron a reaccionar. Se enfrentaron y la moto pasó derecho, pero alcanzó a disparar (…) Todos los días me amenazan. Metimos una denuncia porque también fueron a extorsionarme al Congreso, me ha llovido de todo”, agregó tras el atentado.

La agresión se produjo semanas después de que el 7 de enero de 2019, Carrizales Becerra presentó una iniciativa en el Congreso potosino para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. Asimismo, en su intento por reformar los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Protección Animal en el estado, propuso incrementar las multas económicas contra quienes maltraten a los animales.

“Notas periodísticas falsas y muchas amenazas es lo que he recibido desde que hice publica la iniciativa para la protección de los animales”, escribió en enero de 2019 Carrizales.

El día de hoy presenté en el Congreso de San Luis una iniciativa que busca: 1) prohibir las corridas de toros; 2) prohibir peleas de animales (incluidos gallos); y 3) incrementar las sanciones por maltrato animal.

Abramos el espacio para generar un debate respetuoso y plural https://t.co/nvYlERQc1U — El MIJIS (@mijisoficial) January 7, 2019

Sin embargo, el proyecto no fue bien recibido, debido a que esas actividades cuentan con un gran número de aficionados en la entidad, ya que, incluso, cuentan con un espacio en la Feria Nacional Potosina. Por ello, se enfrentó a protestas en contra de sus iniciativas que encabezó la Federación de Tradiciones Unidas por México A.C.

Con el propósito de que dé marcha atrás a su iniciativa de protección animal, Carrizales recibió amenazas de muerte, según denunció él mismo. En declaraciones a medios locales, detalló que estas intimidaciones le llegaron vía correo electrónico. Además, agredieron su camioneta, por lo que decidió cambiar de domicilio.

¿Es justo prohibir el maltrato animal en las corridas de toros y peleas de gallos? Vámonos preparando para el debate!!! ¿Es justo prohibir el maltrato animal en las corridas de toros y peleas de gallos?https://t.co/ZUuEs5VgtL pic.twitter.com/opqWMIH93l — El MIJIS (@mijisoficial) January 22, 2019

Otro atentado que denunció el “Mijis” tuvo lugar el 31 de octubre de 2021 tras amenazar al cantante de música regional Lalo Mora, quien fue señalado por agredir sexualmente a sus seguidoras, por lo que, incluso, el exlegislador presentó una demanda penal contra el intérprete originario de Nuevo León.

“Lalo Mora nos salió ‘Invasor’ pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la ‘castración laboral’”, indicó Carrizales en un tuit.

El 26 de octubre del año en curso, el legislador potosino amenazó públicamente a Lalo Mora por el acoso sexual que ha ejercido en contra de varias mujeres al indicar que le “va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales”.

“¡Bienvenido al infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales. ¿No estás emocionado?”, escribió “El Mijis” desde su cuenta de Twitter.

¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora! Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos. pic.twitter.com/WAeI7Gwh3b — El MIJIS (@mijisoficial) October 26, 2021

El domingo 31 de octubre de 2021, cuando presuntamente fue a protestar contra la presentación del cantante regiomontano, “El Mijis” fue reportado como desaparecido. A través de su cuenta de Twitter se dio a conocer que desapareció junto a una persona más desde las 21:30 horas del sábado.

“Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales ‘El MIJIS’ junto con una persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy”, se lee en el mensaje publicado en la red social.

Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales “El MIJIS” junto con 1 persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy Recibió amenazas y se sabe que fue a protestar afuera del concierto de “Lalo Mora” en San Luis Potosí. @RGC_Mx — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

Ese mismo día en la noche, se dio a conocer que el exdiputado fue localizado con vida, en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Mediante un tuit se explicó que elementos de la Guardia Nacional se comunicaron con los familiares de Carrizales Becerra para confirmar que había sido hallado.

El 2 de noviembre, “El Mijis” brindó una entrevista en Radio Fórmula, en donde detalló que durante su desaparición estuvo secuestrado por sujetos que lo obligaron a cantar una canción de Lalo Mora para dejarlo libre, presuntamente enviados por órdenes del músico neoleonés.

Al terminar de cantar, lo bajaron y le dijeron que tenía que irse caminando hacia donde señalaba su mano. Posteriormente comenzó a pedir ayuda, sin embargo, los conductores de automóviles no se detenían. Hasta que una joven confirmó su identidad, lo auxilió y lo subió a su coche, posteriormente la Guardia Nacional los interceptó y puso a salvo a Carrizales.

– Con Información de Pulso

