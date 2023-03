¿Dónde ver la gala de los Premios Óscar 2023? Aquí los horarios y transmisiones

Estamos a unas horas de la transmisión de la edición 95 de los Premios Óscar. A continuación, te compartimos todo lo que necesitas saber.



Por Ángel Bruno

Puebla, 12 de marzo (Periódico Central).– La edición 95 de los Premios Óscar está vez más cerca, así que te decimos cómo podrás disfrutar de la transmisión desde México, incluyendo la alfombra roja, que contará con la presencia de diversas celebridades, entre las que destacan los mexicanos que están nominados este año.

Podrás seguir la transmisión por medio de televisión abierta, en punto de las 17:00 horas en el canal 7 de TV Azteca. Mientras que en cable será por TNT.

Los espectadores mexicanos también podrán sintonizar el evento vía HBO Max, con el audio original. Dicha transmisión comenzará con la alfombra roja, así que se podrá cuáles son los mejores looks de este año.

¡Así se vive la #Oscarmanía y TV Azteca! 📸🎬La excelente producción y @imjessicabulman ya están listos para ver desfilar a las celebridades por la alfombra champagne de este año, en los premios Oscar. 😎🎬🍿 pic.twitter.com/rFVMRZOFcz — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 12, 2023

¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS NOMINADOS?

Con la cinta Pinocho, el director, guionista, productor y novelista mexicano, Guillermo del Toro, tendrá su participación para competir en la categoría Mejor Película de Animación. Entre los competidores se encuentran los siguientes filmes:

–Marcel The Selle With Shoes On de Dean Fleischer Camp.

–El gato con botas: el último deseo de Joel Crawford.

–The Sea Beast de Chris Williams.

–Turning Red de Domee Shi.

Por otra parte, se encuentra Alejandro González Iñarritu, quien fue nominado en la categoría Mejor Fotografía con la película Bardo.

Esta cinta, trata sobre un periodista y documentalista mexicano que regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad y a la locura de sus recuerdos.

En el caso de Alfonso Cuarón está nominado a Mejor Cortometraje de Acción con el cortometraje Le Pupille dónde tuvo participación como productor.

Este filme, habla sobre los deseos puros y egoístas, la libertad y la devoción, y la anarquía que es capaz de florecer en las mentes de las chicas dentro de los confines de un estricto internado religioso.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS CON MÁS NOMINACIONES?

1.-Todo a la vez en todas partes, con 11 nominaciones.

2.- Sin novedad en el frente, con 9 nominaciones

3.- Almas en pena de Inisherin, con 9 nominaciones

4.- Elvis, con 8 nominaciones

5.- Los Fabelman, con 7 nominaciones

POLÉMICA ENTRE MICHELLE YEOH Y CATE BLANCHETT

Justo antes del cierre de votaciones del Óscar 2023, criticaron a Michelle Yeoh por querer quitarle el Óscar a Cate Blanchett.

La actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino publicó en su cuenta oficial de Instagram la captura de pantalla de un artículo de Vogue titulado “Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a Mejor Actriz. ¿Esto cambiará en 2023?”

El artículo criticó el “racismo” por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero también se menciona que sería más significativo que Yeoh gané el premio a Mejor Actriz en lugar de Cate Blanchett, quien está nominada por la película Tár.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.