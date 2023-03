Y lo que tienes que saber sobre los nominados para Mejor Actor en los Oscar de 2023

Los Ángeles, 10 de marzo (AP).— Es divertido cuando una categoría está llena de nominados primerizos en diferentes etapas de sus carreras. El Premio de la Academia a Mejor Actor parece ser una carrera entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, cada uno obtuvo notables victorias en los premios de los principales sindicatos cinematográficos y grupos de críticos. Los periodistas especializados en cine de The Associated Press predicen que Fraser tendrá la ventaja.

Todavía hay tiempo para ponerse al día con sus actuaciones.

A continuación, algunos detalles sobre los candidatos de este año, rumbo a la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo, que se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica a partir de las 20:00 horas de Nueva York (00:00 GMT).

BRENDAN FRASER

A Brendan Fraser no le importa que la gente haya calificado su actuación en The Whale (La ballena), de Darren Aronofsky, en la que interpreta a un obeso profesor universitario recluso llamado Charlie como “un regreso”. Pero no es la palabra que elegiría.

“Si acaso, esta es una reintroducción más que un regreso”, dijo Fraser a AP. “Es una oportunidad para reintroducirme en una industria, que no creo que me haya olvidado como se dice. Nunca he estado tan lejos”.

La película, una adaptación de la obra de Samuel D. Hunter, muestra un lado diferente de Fraser como actor lejos de los afables papeles de acción y comedia que lo hicieron querido y famoso en la década de 1990. Charlie lidia con un pasado doloroso en medio de un pronóstico de salud terrible.

“Le di todo lo que tenía todos los días”, dijo. “Vivíamos bajo la amenaza existencial de COVID. El trabajo de un actor es abordar todo como si fuera la primera vez. Lo hice, pero también como si fuera la última vez”.

Edad: 54

Otros premios destacados: Critics Choice, Sindicato de Actores de la Pantalla.

Tomorrow on The A24 Podcast: @SAGawards Winners and The Mummy 3 co-stars Michelle Yeoh & Brendan Fraser 🎙️ pic.twitter.com/3bMVRR3lA4

COLIN FARRELL

En el cuento tragicómico de Martin McDonagh sobre el final de una amistad The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), el personaje Pádraic de Colin Farrell está siendo atormentado por el Colm de Brendan Gleeson en su pequeña isla irlandesa en 1923.

“Tiene una inocencia que le impide comprender por qué su amigo de tantos años lo ha eliminado”, dijo Farrell sobre su personaje el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el premio a mejor actor. “Lo estremece hasta la médula … Vive una vida hermosa y esa belleza le es arrebatada”.

La película fue una reunión para el trío que desarrolló un vínculo profundo en In Bruges (Escondidos en Brujas) hace 14 años.

“Desde el principio, hubo un profundo sentido de afinidad y comprensión mutua”, dijo Farrell a AP. “De una manera extraña, me entiendo más a mí mismo a través de Martin y su mente y su corazón y su trabajo. Y me entiendo más a mí mismo a través de mis interacciones con Brendan”.

Edad: 46

Otros premios destacados: Festival de Cine de Venecia, Círculo de Críticos de Nueva York, National Board of Review, Globos de Oro (comedia o musical).

Soak in the WIN! Congratulations to our winner for Best Actor – Motion Picture – Musical/Comedy, Colin Farrell! ✨😌

Watch the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock now! pic.twitter.com/TDgxB9rPZy

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023