“Él fue quien exageró”, dice Jada Pinkett sobre reacción de Will Smith en los Óscar

La esposa de Smith no está de acuerdo con la forma en la que el actor reaccionó en los Premios Óscar, al golpear a Chris Rock para defenderla después de hacer una broma.

Por Sylvia Georgina Estrada

Saltillo, 7 de abril (Vanguardia).- El panorama sigue siendo desalentador para Will Smith después de la bofetada que le propinó al Chris Rock, en la pasada entrega de los Óscar. Y es que después de esta reacción violenta para defender a Jada Pinkett de las bromas del comediante, el actor ha tenido que pedir disculpas públicas, retirar su membresía de la Academia, atestiguar cómo le retiran ofertas de trabajo, ingresar a una clínica de rehabilitación y, ahora, ver cómo su esposa se desmarca de él.

Si bien dos días después de los Óscar, donde Smith se alzó con el premio a Mejor su actor por su actuación en el filme King Richard, Jada publicó un mensaje conciliador en su cuenta de Instagram, “Es una temporada de curación. Y estoy aquí por ello”, ahora endureció su postura de acuerdo con Us Weekly.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, señaló la actriz, de acuerdo con uno de sus allegados, en declaraciones que han sorprendido a propios y extraños.

Us Weekly citó a una fuente que dijo que Pinkett Smith no está “enojada con” su esposo, pero que ella “desearía que él no” hubiera reaccionado de una forma física con Chris Rock, después de que éste hiciera chistes sobre la alopecia de la actriz.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, detalló el informante.

Will Smith enfrenta una posible serie de sanciones por su forma de actuar en la gala de los Óscar, primero por golpear a Rock y después por no querer salir del recinto cuando se le pidió que se retirara del lugar. Este viernes, la Academia adelantó su junta de Gobernadores para tratar el caso del actor.

