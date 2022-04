Academia de los Óscar se reunirá el viernes para discutir sanciones contra Will Smith

De acuerdo con varios medios de información, la Academia de Hollywood se reunirá el próximo viernes para aclarar la situación y buscar las posibles sanciones para Will Smith tras lo sucedido en los Premios Óscar.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que se reuniran el próximo viernes para decidir las posibles sanciones de Will Smith por abofetear al comediante Chris Rock.

De acuerdo con varios medios, la instancia de los Premios Óscar adelantó diez días antes la reunión debido a que el protagonista de King Richard renunció a la Academia el pasado primero de abril, por lo que las autoridades ya no podrían expulsarl o suspender al actor.

“Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto sea manejado de forma oportuna”, dijo el presidente e la Academia, David Rubin, en una carta dirigida a los miembros de la directiva este miércoles.

Tras su renuncia, Will Smith dijo que aceptará cualquier sanción futura que le imponga la organización.

A una semana de el suceso en los #Oscars, yo no defiendo a #ChrisRock y tampoco juzgo a #WillSmith, pero si vamos de "sentido común" y "correctirijillos", @rickygervais se merecía como 20 de esas en los 7 años consecutivos en los #GoldenGlobes, y nadie subió a dárselos. 1/6 pic.twitter.com/F6zI0ayZ19 — TÍO ROLLO (KNIGHTSWORD🦇⚔️) (@KNIGHTSWORD_KoJ) April 4, 2022

“Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, se lee un comunicado.

La renuncia de Smith llegó dos días después de que la academia se reunió por primera ocasión para iniciar los procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a los estándares de conducta de la organización.

Todo comenzó cuando el pasado 27 de marzo, Will Smith y el comediante Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la 94 edición de los Premios de la Academia luego de que el protagonista de En busca de la felicidad subiera al escenario del Teatro Dolby para bofetear a Rock.

Fue durante la presentación de los nominados a Mejor Documental donde Chris Rock realizó un chiste sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, por lo que el actor no tardó en subir al escenario para agredir al comediante y exigirle que no se vuelva a meter con su pareja.

Tras la bofetada la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que llevaría a cabo “una investigación formal del incidente”. Ahora la institución ha publicado una carta abierta en la que ha prometido que tomará “medidas adecuadas” ante el “comportamiento inaceptable y dañino” de Smith.

EL ACTOR PIDIÓ DISCULPAS

El ganador del Óscar por King Richard pidió perdón a Rock a través de un comunicado compartido en Instagram. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, admitió.

“Querría también pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, sentencia el intérprete.

En el comunicado difundido, Smith apuntó que está avergonzado de su reacción y aseguró que sus acciones no son indicativas del hombre que quiere ser. “No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.