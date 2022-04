Will Smith renuncia a la Academia por bofetada a Chris Rock: “Traicioné su confianza”

-Información en desarrollo

LOS ANGELES, 1 de abril (AP/SinEmbargo).- Will Smith renuncia a la Academia tras bofetada a Rock, dice que “traicionó” la confianza de la misma.

“Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, se lee en las publicaciones.

Tras la bofetada de Smith a Rock en plena gala de los Óscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que llevaría a cabo “una investigación formal del incidente”. Ahora la institución ha publicado una carta abierta en la que ha prometido que tomará “medidas adecuadas” ante el “comportamiento inaceptable y dañino” de Smith.

Will Smith resigns from @TheAcademy: "I am resigning from membership in the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and will accept any further consequences the Board deems appropriate.”https://t.co/oyooKtAQuo pic.twitter.com/IFruUH4Dce

— Dan Linden (@DanLinden) April 1, 2022