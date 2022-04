Kenny, el hermano de Chris Rock, asegura que disculpa de Will Smith “no fue genuina”

Después de la gala de los Óscar y el problema entre Rock y Smith, el hermano de Chris declaró sobre el tema afimando que el comediante no sabía sobre el problema de Jada Smith en ese momento.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 5 de abril (ASMéxico).- Hace ya más de una semana de la famosa gala de los Premios Óscar 2022, cuyo protagonista fue, sin ninguna duda, Will Smith. El actor no solo se llevó el galardón a Mejor Actor gracias a King Richard, sino que también fue quien abofeteó a Chris Rock después de que este hiciese un desafortunado comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Hoy, este acontecimiento sigue trayendo cola, y es que el último en pronunciarse ha sido Kenny, uno de los hermanos de Chris Rock, y lo ha hecho a través de una entrevista concedida a Los Angeles Times.

“Me duele verlo una y otra vez, porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto”, ha comenzado explicando, comentando además que Chris “no era una amenaza” para Will, quien “no tenía respeto” por su hermano en ese momento de la gala y le “menospreció” delante de los allí presentes y los millones de espectadores que estuvieron pegados a su televisor esa noche.

NO CREE EN LA DISCULPA DE WILL SMITH

Will Smith se disculpó sobre el escenario de los Óscar, de todos menos de Chris Rock. Lloró, aceptó el premio, pero no pronunció el nombre del humorista, y de eso también ha hablado el hermano de Chris: “Podría haberlo visto de manera diferente si inicialmente se hubiera disculpado cuando subió al escenario, lloró y aceptó el premio, pero no lo hizo, así que ahí mismo me dice que es otra cosa”.

Este acontecimiento provocó que la Academia del Cine iniciase una investigación sobre Will Smith, quien más tarde emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde se disculpaba también de Chris Rock, renunciando, más tarde, a su membresía de la Academia. Se disculpó del humorista, de sus familiares, sus seis hermanos -incluido Kenny- y otros amigos.

Sin embargo, esto no parece bastarle a Kenny, quien no ha aceptado las disculpas del actor. “No creo que fuera genuino. Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso”, ha revelado.

CHRIS DESCONOCÍA SOBRE LA ALOPECIA DE JADA, SEGÚN HERMANO

Respecto al comentario sobre Jada Pinkett, cree que su hermano desconocía que tuviese alopecia: “La broma fue graciosa. No fue muy divertida, pero sé que si él supiera que ella tenía alopecia no habría hecho una broma al respecto. Pero él no lo sabía”.

Kenny, además, ha confesado que Will Smith “debería haber sido escoltado fuera de allí”, y eso que fue su hermano precisamente quien hizo que la Policía no le detuviese. Por otro lado, le gustaría que desde la Academia le prohibieran a Smith asistir a futuras galas de los Premios Óscar.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.