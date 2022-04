Michael Bay asegura que Will Smith “no es ese tipo de persona” tras bofetada a Rock

Smith volvió a la franquicia en 2020 con la tercera entrada, Bad Boys for Life, y precisamente se especulaba con que Sony preparaba una cuarta entrega, aunque ese proyecto está en el aire tras el altercado de los Óscar.

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 5 de abril (AS México).- A Michael Bay no le interesa en absoluto el terremoto desatado en torno a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la reciente ceremonia de los Premios Óscar. El cineasta dirigió a Smith en las dos primeras entrega de Bad Boys, aunque en una reciente entrevista con Yahoo no pudo ser más claro al respecto.

“No lo vi en directo. En primer lugar, está mal para empezar. Pero no me importa. Hollywood está muy ensimismado con sigo mismo. Hay bebés que están muriendo en Ucrania ahora mismo. Deberíamos hablar de eso. Realmente no me importa”, asegura Bay.

No obstante, el director sí quiso romper una lanza en favor de Will Smith. “He trabajado con él y no es ese tipo de persona. Nunca le he visto perder la calma de esa manera. Pensé que era un montaje porque vi su sonrisa. Pero luego le oí y supe que estaba enfadado”, zanja Bay sobre el tema, que está a punto de estrenar Ambulancia: plan de huida con Jake Gyllenhaal.

Here's Bad Boys director Michael Bay on the Will Smith slap: "I don't really care… There are babies getting blown up in Ukraine right now. We should be talking about that." pic.twitter.com/OZgKipQQ2L — Kevin Polowy (@djkevlar) April 4, 2022

Las dos primera películas de Bad Boys recaudaron más de 400 millones de dólares en todo el mundo. Smith volvió a la franquicia en 2020 con la tercera entrada, Bad Boys for Life, y precisamente se especulaba con que Sony preparaba una cuarta entrega, aunque ese proyecto está en el aire tras el altercado de los Óscar.

Desde que se produjera el hecho, Will Smith se ha disculpado con Chris Rock y ha dimitido de la Academia, pero todavía está por ver el resto de implicaciones de su desafortunada acción ya que podría enfrentarse la máxima institución de la industria norteamericana del cine promete no pasar de puntillas sobre el asunto y el estatus del actor peligra en estos momentos.

