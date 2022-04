Denzel Washington: “Por alguna razón el diablo se apoderó de [Will Smith] esa noche”

Washington fue uno de los actores que se levantó para acercarse a Smith tras su percance con Chris Rock en los Óscar; ahora asegura que “el diablo se apoderó” de Will al abofetear al comediante.

Por Eric Santos

Ciudad de México, 2 de abril (ASMéxico).- Denzel Washington vivió el bofetón de Will Smith a Chris Rock en directo y fue uno de los actores, junto a Bradley Cooper, que se acercó al ganador del Óscar después del incidente. Sin embargo, todavía no había expresado públicamente su opinión sobre este asunto y este sábado sí lo ha hecho durante un evento sobre el liderazgo: “De ninguna manera podría haberme sentado en mi asiento. Eso no es lo que soy”, confiesa.

“Hay un dicho que dice que cuando el diablo te ignora sabes que estás haciendo algo mal”, continuó desvelando Washington. “El diablo dice: ‘Oh, no, déjalo, que es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón el diablo se apoderó de él esa noche”, reflexionó.

Cabe recordar que Will también mencionó al diablo cuando explicó las palabras que le había dedicado Denzel: “En tu momento más alto, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene a por ti”.

El actor no está dispuesto a condenar a Smith y menos aún sin saber todos los detalles de la historia: “¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de esta situación, pero sé que la única solución es rezar, la oración, la manera en que lo vi, la forma en que lo veo”.

DENZEL, EL “MENTOR” DE WILL SMITH

El pasado mes de febrero el ganador del óscar a mejor actor en 2022 charló con la revista People sobre su vínculo con Denzel Washington, al que considera su “mentor”.

“Hemos pasado mucho tiempo juntos, así que hemos hablado mucho. Él siempre ha sido un mentor para mí y me agarró y me dijo: ‘Este es tu año’”, reveló. “Me ha visto a través de los años y solo me decía lo orgulloso que está de en quién me he convertido y en qué me he convertido”.

