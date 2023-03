Premios Óscar: ¿Cuál es el origen del famoso nombre de la ceremonia de la Academia?

Desde 1982, el molde del Óscar ha sido fundido por RS Owens & Company, que brida un acabado de oro de 24 quilates de las figuras. Hasta la fecha se han realizado más de 3 mil premios Óscar, pero se han fabricado mucho más para evitar una escasez.

Por Andrea Espinoza

Los Ángeles, 12 de marzo (La Opinión).– El nombre de los Premios Óscar es una incógnita que muchas personas se realizan de manera constante y aquí te traemos las diferentes hipótesis.

En primer lugar, tenemos la teoría de la actriz Bette Davis quien asegura que el nombre se derivó de que la parte trasera de la estatuilla se parecía de su esposo, Harmon Óscar Nelson.

Mientras que el columnista Sidney Skolsky apuntó que el Premio de la Academia es debido a su apodo en un artículo del New York Daily News de 1934, y señaló que lo estaba haciendo en referencia de una broma clásica de vodevil (comedia treatral): “Fue mi primera noche de Premios de la Academia cuando le di un nombre a la estatuilla de oro. No estaba tratando de hacerlo legítimo. El esnobismo de ese Premio de la Academia en particular me molestó. Quería hacer que la estatuilla de oro fuera humana”, aseguró.

Morning rehearsals with my friend Salma for tomorrow’s ceremony. You can already feel in town the excitement of the Oscars. Mañana de ensayos con mi amiga Salma para la ceremonia de mañana. Ya se respira en la ciudad el ambiente de los #Oscars@salmahayek @TheAcademy#oscars95 pic.twitter.com/VOPbLwJ5Jr — Antonio Banderas (@antoniobanderas) March 11, 2023

Por último, este nombre se le ha atribuido a la bibliotecaria de la academia Margaret Herrich, quien aseguró que la estatuilla se parecía a su tío Óscar, siendo esta la explicación más popular.

En 1931, Herrick se convirtió en Directora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) y realizó el comentario que las figuras doradas tenía la cara inexpresiva y una ceja severa que le recordaba a su familiar llamado Óscar, lo que causó que los empleados comenzaran a usar “cariñosamente” este sobrenombre.

LA ESTATUILLA HA CAMBIADO CON EL TIEMPO

Con el pasar del tiempo, la estatuilla de los Óscar ha cambiado notablemente tras su primera vez como el Premio de la Academia al Mérito en 1929. La primera versión era una figura de pie sobre un carrete de película con cinco radios en representación a las cinco ramas de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores. Luego George Stanley, escultor de Los Ángeles, rediseñó el modelo y quitó el carrete.

Estos primeros premios eran de bronce macizo chapado en oro, luego fueron cambiados por metal chapado en oro. Durante la Segunda Guerra Mundial y la escasez de metal, la estatuilla fueron de yeso durante tres años.

Find out how you can watch the 95th Oscars TODAY at 8e/5p! #Oscars95 https://t.co/OGDntiA2Hw — The Academy (@TheAcademy) March 12, 2023

Desde 1982, el molde del Óscar ha sido fundido por RS Owens & Company, que brida un acabado de oro de 24 quilates de las figuras. Hasta la fecha se han realizado más de 3 mil premios Óscar, pero se han fabricado mucho más para evitar una escasez.

Fue noticia en el 2000 que antes de la ceremonia de ese año, se robaron una gran cantidad de estatuillas, por lo que ahora la Academia guarda una reserva de ellos en caso de emergencia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.