Diputados conforman grupo para redactar nuevo dictamen sobre facultades del TEPJF

El líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, aseguró que hay “mitos y mentiras” con respecto a la supuesta limitación del TEPJF y la regresión a grupos vulnerables.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- Un nuevo grupo de trabajo se ha creado en la Cámara de Diputados con el fin de revisar la reforma a los artículos constitucionales que pretende limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró en un encuentro con medios de comunicación que se está “confeccionando” un nuevo documento referente a las modificaciones constitucionales al TEPJF para que posteriormente pueda ser remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

“Se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos, de las partes que se están reformando y esperemos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la Comisión”, explicó.

Sin embargo, aseguró que existen “mitos y mentiras” con respecto a la iniciativa, como la limitación de facultades del Tribunal Electoral, así como de la regresión para grupos vulnerables como mujeres, personas de la diversidad sexual, discapacitados, indígenas, entre otros.

“No se le quita ninguna atribución, es falso. o único que se establece son las atribuciones del artículo 73 de la Cámara de Diputados de que no sean invadidas, atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados”, señaló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no ve con “buenos ojos” al TEPJF, ni la posible reforma que reduciría sus facultades, pues ha hecho “cosas indebidas”, pero consideró que “no hay que limitarlos”.

“No estoy muy informado [sobre la reforma al TEPJF], pero no veo con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas“, señaló en su conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario recordó los casos de las pasadas elecciones gubernamentales en Guerrero y Michoacán, en donde se le retiraron las candidaturas a los aspirantes de Morena.

El Tribunal retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, por no haber presentado el informe de gastos de precampaña, aunque el caso de Salgado Macedonio estuvo también envuelto con denuncias por acoso sexual.

“Usted me habla del tribunal, quién sabe cómo esté eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá se estudie el caso que estoy hablando. […] No hay que limitarlos, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, ideales, que son empleados de los que pusieron ahí, eso es vergonzoso”, agregó.

Antier, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados nuevamente pospuso la reunión que tenía programada con el fin de discutir la propuesta que limita las facultades del TEPJF.

Una carta firmada por el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, presidente de la Comisión, señala que la recalendarización de la reunión se hizo de acuerdo a solicitud de los diversos Coordinadores de los Grupos Parlamentarios.

Diputadas y diputados de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también como integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, plantea una serie de reformas y adiciones a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución mexicana con el propósito de limitar sentencias sobre el actuar interno de los partidos políticos.

“Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”, señala la iniciativa.

Dichas modificaciones además limitan al TEPJF para emitir sentencias con acciones afirmativas, en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables, como personas con discapacidad, poblaciones LGBTTTIQ+, indígenas o afromexicanos que denuncien violación en sus derechos políticos.

A pesar de ser un proyecto que unifica a Morena con la coalición opositora Va Por México, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha expresado su rechazo a la propuesta.