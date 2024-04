El Embajador Vasconcelos entrega al Secretario General la demanda contra Ecuador

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- La representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó este viernes una denuncia en contra de Ecuador luego del asalto a la Embajada en Quinto, ocurrido el pasado 5 de abril para arrestar el exvicepresidente Jorge David Glas Esquivel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, cumplió este día con la entrega de la denuncia al Secretario General, António Guterres, para denunciar las graves violaciones que incurrió Ecuador.

El comunicado, el cual fue entregado a través de Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, contiene evidencia fotográfica y una relatoría técnica de los hechos, las cuales permiten a México presentar las acciones que constituyen una violación al Derecho Internacional.

De igual manera, fue solicitado que la información presentada sea circulada entre todos los miembros de la ONU y sea incorporada a la agenda de la Asamblea General bajo el tema “Examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de misiones y los representantes diplomáticos y consulares”.

La Canciller Alicia Bárcena Ibarra informó ayer que, además de la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también se planteó la petición de suspender a ese país como integrante de la ONU hasta que emita una disculpa pública por los hechos ocurridos.

Bárcena Ibarra aseguró que los reclamos de México “son muy contundentes”. Por ello, enlistó los planteamientos que se incluyeron en la denuncia que se llevó al principal órgano judicial de la ONU, el cual tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos). “La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al Derecho Internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo”, se lee en su página web.

PRESS RELEASE: #Mexico institutes proceedings against #Ecuador and asks the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/J7dHxDkMkP pic.twitter.com/0eumRaD1sY

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 11, 2024