Trabajadores del ISSSTE marchan por enfermera accidentada a la que negaron atención

Ciudad Valles, 12 de abril (PulsoSLP).- Empleados eventuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) marcharán por su dignidad laboral, luego de que una enfermera que se encuentra bajo ese régimen, no fue atendida en este Instituto por no estar dada de alta, a pesar de haber perdido su pierna izquierda en un accidente ocurrido el 8 de abril, mientras prestaba servicio en una ambulancia.

La marcha será a partir de las siete y media de la mañana, desde la Glorieta Hidalgo a la clínica del ISSSTE, en protesta por la condición laboral de la enfermera eventual que es atendida de una amputación de pierna y múltiples lesiones en el Hospital General de Valles, puesto que estaba, precisamente trabajando, cuando la ambulancia en la que viajaba, volcó.

La ambulancia del ISSSTE de Tamazunchale, habilitada para traslados programados, chocó contra un muro de contención y después volcó en la autopista Valles-Rayón; como consecuencia la enfermera sufrió lesiones graves en las piernas.

El chofer de la ambulancia, Yvadany Martínez de 33 años de edad, con domicilio en el municipio de Tamazunchale, resultó ileso, y explicó que desde hace tiempo había reportado que su unidad tenía una falla en la dirección, pues cuando iba a velocidad, vibraba mucho el volante.

Aun así, el domingo por la noche llevaron a un paciente de Tamazunchale a la ciudad de San Luis Potosí, y decidieron volver hasta el día siguiente.

Sin embargo, en el tramo Tamasopo – Ciudad Valles, a la altura del kilómetro 54 de la carretera de cuota, vio que sobre su carril se aproximaba un vehículo, así que decidió orillarse, pero supuestamente la ambulancia tuvo la falla mencionada, por eso perdió el control y se salió de la carretera.

La unidad de emergencia colisionó con la contención metálica, a la que atravesó literalmente, y luego volcó hacia un desnivel, donde quedó llantas para arriba.

Junto al chofer viajaba la enfermera Yoselin Posadas, con domicilio en el municipio de Coxcatlán, a quien la estructura metálica prácticamente le amputó una pierna, y le causó lesiones graves en la otra. Fue la información que dio Yvadany, quien tuvo que brindarle los primeros auxilios a su compañera, y posteriormente arribaron paramédicos de la autopista, quienes la trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles.

Del accidente tomaron conocimiento los militares de la Guardia Nacional, quienes pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada, y la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado.

