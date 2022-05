“Si se mantiene exclusión es más de lo mismo”: Ebrard; reclama unión de las Américas

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró este jueves que “no se puede excluir” a países en la Cumbre de las Américas y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de Estados Unidos con América Latina.

Con ello, Ebrard defendió la postura del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha pedido no excluir a nadie en la cumbre que se realizará en Los Ángeles, el próximo 6 de junio.

No se puede excluir y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de EU con América Latina. Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas. Hay que elegir. México propone avanzar.

“El Presidente López Obrador propone retomar el camino iniciado por [Barack] Obama e interrumpido desde entonces. Bloqueos y embargos sólo traen sufrimiento a los pueblos, no democracia. Quienes nos critican hoy, lo saben”, agregó.

Además, el Secretario de Relaciones Exteriores recordó que en la VI Cumbre de las Américas, la cual se llevó acabo en 2015 en Panamá, se resolvió invitar a Cuba a fin de contar con la presencia de todos los países. Ese fue el mismo año en el que Raúl Castro aún era el Presidente de Cuba.

En ese sentido, Marcelo Ebrard destacó la importancia de tener presente ese camino iniciado en 2015 en la Cumbre de las Américas. Asimismo, compartió las palabras del entonces Presidente Barack Obrama:

La VI Cumbre de las Américas resolvió invitar a Cuba a fin de contar con la presencia de todos los países. Así ocurrió en 2015. El acuerdo referido no ha sido modificado, para ello se requeriría de un proceso de consulta. Aquí el comunicado de 2012 : pic.twitter.com/ILDlxe7Whm

“Le dije al Presidente Castro lo que he dicho en público: que nuestros gobiernos seguirán teniendo diferencias y Estados Unidos seguirá defendiendo firmemente los valores universales y los derechos humanos. Al mismo tiempo, acordamos que podemos continuar dando pasos hacia adelante que promuevan nuestros intereses mutuos”.

Obama aseguró en su discurso que Estados Unidos continuaría “profundizando su apoyo a los grupos de la sociedad civil en las Américas y en todo el mundo”.

Esta semana, el Presidente López Obrador dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima cumbre por considerar que “no respetan” la democracia.

Dicha medida fue secundada por el Presidente Luis Arce, de Bolivia; mientras que la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, opinó en Twitter que “si no están todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, aunque sin detallar si también contempla ausentarse.

Pero ayer, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones porque “no hay una decisión final”.

Ante las declaraciones, López Obrador expresó que “no descarta” que Joe Biden invite a todos los países a la Cumbre de las Américas ante la polémica de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Yo no descarto el que el Presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones”, comentó en su conferencia diaria.