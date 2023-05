Carmen Sánchez impugnará reparación del daño por ataque ácido: “no valoraron pruebas”

El caso de la activista Carmen Sánchez proveniente del Estado de México es uno de los que mayor relevancia ha tenido en el país. Ella no ha parado en la difusión y en la protesta contra las autoridades. Este jueves logró una sentencia histórica en toda Latinoamérica, luego de que su agresor recibiera 46 años de cárcel.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– La activista Carmen Sánchez Flores, sobreviviente a un ataque ácido perpetrado en 2014 por Efrén García, celebró la sentencia histórica de 46 años y ocho meses contra su agresor, la primera de su tipo en toda Latinoamérica, aunque aclaró que esta fue gracias a la presión que hicieron a la Fiscalía del Estado de México y al Poder Judicial, instancia a la que le “arrancaron un pedazo de justicia” después de 10 años.

María del Carmen Sánchez Flores es una madre de familia que fue quemada con ácido por su expareja en 2014 en Ixtapaluca, Estado de México. Activista y fundadora de una organización que lleva su nombre y que busca proteger a otras mujeres atacadas con ácido, Sánchez Flores adelantó a la periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez que impugnará la reparación del daño que terminó la Jueza María de Jesús Sánchez Cabrera, pues no se valoraron todas las pruebas.

“La Jueza María de Jesús Sánchez Cabrera se quedó corta al no valorar la pericial que se presentó dentro de las pruebas y en esa prueba que ella no valoró se contempla no sólo el daño que sufrí por la agresión sino que además se contempla también todo lo que yo dejé de percibir todos estos 9 años y también todas estas afectaciones de mis hijas al no llevar una vida cotidiana normal, entonces voy a impugnar esta resolución de la reparación integral vamos a buscar que sea justa, también vamos a seguir trabajando dentro de la fundación porque este pedazo de justicia que le arrancamos al Estado también se lo vamos a arrancar a todas las mujeres que acompañamos desde la fundación y las que también no acompañamos”, comentó Sánchez Flores durante el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

En la mayoría de los casos de violencia ácida como el que ha enfrentado Carmen Sánchez, la búsqueda de justicia ha tardado años y ha sido una tarea de las víctimas mismas: con heridas abiertas luego de operaciones o luego de ser inducidas al coma, deben acudir a las Fiscalías locales para pedir que las autoridades detengan a quien las agredió por temor a que busquen cumplir con el objetivo no logrado: asesinarlas.

Las cifras de la Fundación Carmen Sánchez detallan que en el país, desde el año 1988, 33 mujeres han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido, sin embargo, esa cifra no contempla a las mujeres que han sufrido agresiones con otro tipo de sustancias químicas.

En ese sentido, la activista indicó que la sentencia dictada este jueves por la Jueza María de Jesús Sánchez Cabrera es una cuestión histórica para todas las mujeres del país: “es una sentencia histórica que abrimos esta puerta a la esperanza de la justicia para las mujeres que están en busca de justicia”.

“Ahora las juezas y jueces que están a cargo de impartir esta justicia sobre estos casos tienen un ejemplo de esta sentencia que se dio el día de ayer, es muy importante mencionar que el ácido es una sustancia letal, que no sólo pone en riesgo la vida de la mujer en el momento de la agresión sino a los meses posteriores a ella, cada vez que yo entre a una cirugía se va a poner en riesgo mi vida, es muy importante que tengan el conocimiento de lo que es un ataque con ácido o sobrevivir a este tipo de violencia química q ue son de las violencias más extremas tan sólo por debajo del feminicidio”, precisó.

Sánchez Flores precisó que se trata de “un precedente muy grande para que se pueda castigar con castigos ejemplares y principalmente este mensaje que se les manda a todos estos violentadores de mujeres a todos estos hombres que ya quemaron mujeres con sustancias químicas o que piensan en hacerlo, se les va a castigar”.

Recordó que a lo largo de estos 10 años no sólo se ha enfrentado a la violencia machista sino también a la violencia institucional y por eso es que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía del Estado de México por omisiones en su caso. “Creo que nosotras, todas las mujeres, activistas, las colectivas feministas, las colectivas de derechos humanos, todas las mujeres que se encargan de defender a otras mujeres, hemos logrado mucho, es esfuerzo nuestro, esta no es una sentencia que lograra la Fiscalía, sí reconozco el trabajo que realizó, pero lo están haciendo porque nosotras los estamos presionando por toda esta presión mediática que se realiza y eso hace que la Fiscalía y el Poder Judicial realicen lo que tienen que hacer que es su trabajo y dar este tipo de sentencia, no porque ellos quieran hacerlo por que la justicia en ese caso hubiera llegado hace varios años”.

En ese sentido, aclaró que su lucha no termina todavía y si bien la sentencia está dejando un precedente, advirtió que todavía hay más que hacer sobre todo por la recomendación 85/2019 de la CNDH. “Es muy importante que sean castigados estos servidores públicos que hicieron estas omisiones en mi carpeta, también vamos a impugnar la resolución de la jueza por la reparación del daño, la verdad es que esta Jueza María de Jesús Sánchez Cabrera se quedó corta al no valorar la pericial que se presentó dentro de las pruebas”.

Además indicó que seguirá buscando las reformas para el Código Penal y seguir creando protocolos en atención de salud y legales para atención de este tipo de violencia.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez