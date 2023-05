Sentencia histórica en México y AL: dan 46 años a agresor con ácido de Carmen Sánchez

El agresor fue encontrado culpable por el cumplimiento del delito de feminicidio en grado de tentativa; la resolución se produce 10 años después de que Efrén García atacara a Carmen Sánchez.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Efrén García, agresor de la activista Carmen Sánchez y quien la atacó con ácido en 2014, finalmente recibió una sentencia de 46 años y ocho meses, convirtiéndose así en la primera sentencia de este tipo en Latinoamérica.

La noticia fue dada a conocer este jueves a través de la Fundación Carmen Sánchez, donde destacó la constante lucha que la activista, su equipo legal y su familia hicieron por casi 10 años.

“¡Carmen, su asesora jurídica, su familia y su grupo de acompañamiento lo logró! Qué nunca les digan que no vale la pena luchar”, escribió la Fundación en sus redes sociales.

¡¡Se logró!! 46 años 8 meses para Efrén García Ramírez, el criminal que intentó asesinar con ácido a Carmen en el 2014. ¡Carmen, su asesora jurídica, su familia y su grupo de acompañamiento lo logró! Que nunca les digan que no vale la pena luchar. pic.twitter.com/Zl9PLdRQHD — Fundacion Carmen Sanchez (@FundacionCar21) May 11, 2023

La Jueza María de Jesús Sánchez Cabrera condenó en los juzgados Mixquic-Chalco a Efrén García tras ser hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Al salir de las sedes judiciales, ubicadas en San Mateo Huitzilingo, Estado de México, Carmen Sánchez salió sosteniendo una pancarta con la fotografía de su agresor, mientras que mujeres que esperaron a las afueras gritaban “¡sí se pudo, sí se pudo!”.

Después de ello, varias procedieron con quemar la imagen de Efraín García, mientras gritaban “Justicia” y se escuchaba de fondo la canción “La piel” del grupo argentino Fémina.

La activista y sobreviviente de un ataque de ácido de su expareja, Carmen Sánchez, exigió anteriormente a las autoridades que este tipo de ataques sean tipificados no como lesiones sino como tentativa de feminicidio y recordó que la violencia ácida “tiene rostro y es el rostro de la mujer”.

“A nosotras nos queman porque pueden, se saben impunes, saben que no hay una sentencia ejemplar que los va a llevar a prisión. Es nuestra preocupación, que no estén sensibilizadas nuestras autoridades, es lo que buscamos. La violencia ácida tiene un rostro y es el rostro de la mujer”, señaló en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa “Café y Noticias” que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Es muy lamentable que [las autoridades] no reconozcan la falta de sensibilidad y empatía para juzgar los casos, se les hace más fácil culparnos, culpar de que nosotras mismas nos estamos quemando y drogando y asesinando, nosotras mismas nos hacemos todos porque ellos no están capacitados para nada de eso. Es lamentable como nosotras mismas tenemos que buscar estrategias para seguir defendiéndonos unas a otras. Aunque estemos en estados diferentes estamos unidas y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

María del Carmen Sánchez Flores es una madre de familia de 35 años de edad que fue quemada con ácido por su expareja en 2014 en Ixtapaluca, Estado de México. Ahora activista y fundadora de una organización que lleva su nombre y que busca proteger a otras mujeres atacadas con ácido, Sánchez Flores relata que lleva ocho años de búsqueda de justicia.

“Es un proceso largo y doloroso, tengo que sacar fuerzas de donde ya no hay pero rendirme no es una opción para mí, porque esta lucha no es individual sino colectiva, es para mis compañeras, la estoy haciendo por mis hijas, mis sobrinas, todas las que han sobrevivido a estas agresiones”.

“Todos los casos se inician a consideración del Ministerio Público, al darme cuenta de que había más mujeres atacadas con ácido, que no sólo a mí me hacían negaciones a mis derechos, tanto legales como médicas, me hizo pasar de víctima a activista y defender los derechos de nuestras hermanas que ahora les damos acompañamiento”, explicó

La Fundación Carmen Sánchez ha contabilizado 34 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido hasta ahora, aunque “no todas hemos logrado sobrevivir”, dice: cuatro de estas mujeres fueron torturadas con ácido antes del feminicidio.

Las entidades con mayores casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, “son los que llevan el porcentaje más alto y son los que nos preocupan muchísimo porque cada vez siguen aumentando estas agresiones, no sólo ya con ácido sino con otras sustancias corrosivas o inflamables”.