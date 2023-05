Gobernador DeSantis critica a AMLO por tener a “cárteles fuera de control” en México

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- Ron DeSantis, Gobernador de Florida, Estados Unidos, arremetió contra la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el crimen organizado está “totalmente fuera de control” en México.

En conferencia de prensa en Fort Myers, Florida, el mandatario local respondió a las criticas que el tabasqueño hizo sobre el tema de migración. “Tenemos a este Presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos”, sostuvo DeSantis.

El Gobernador de Florida también se refirió a los migrantes, por lo que cuestionó al Gobierno de México y la permisividad para que puedan llegar a Estados Unidos. “Todos los millones de personas que vienen a nuestro país, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así?”, dijo DeSantis.

DESANTIS: "You have this Mexican president. He’s criticizing Florida for enacting laws vs illegal immigration. It’s like he’s got a disaster on his hands. He’s got cartels that are totally out of control, that are running his country & all the millions of people coming” pic.twitter.com/6ViDR2T9XR

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) May 13, 2023