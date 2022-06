Presidenciables | Donaldo, sin pericia política, es hoy la mejor carta de oposición

Luis Donaldo Colosio Riojas ha insistido que los números que arrojan las mediciones rumbo a 2024 no le quitan el sueño, aún cuando la oposición, que hace una semana reportó nuevamente números rojos en una elección —al perder cuatro de seis gubernaturas en juego—, lo ve como una opción para competir por la Presidencia.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Luis Donaldo Colosio Riojas debutó apenas en 2018 en la política cuando ganó la Diputación local por el Cuarto Distrito en Nuevo León, la cual le pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN), y tres años después al conquistar la Alcaldía de Monterrey como abanderado de Movimiento Ciudadano. Pero su inexperiencia parece no ser inconveniente para el partido naranja, ni para el bloque opositor, que integran PAN, PRI y PRD, que ven en el hijo del excandidato presidencial del mismo nombre —asesinado en 1994— una de sus mejores opciones para 2024.

El propio Luis Donaldo ha reconocido el peso de su nombre. Más joven optó por tomar un camino diferente como cantante, un sueño que tuvo un duro revés cuando en 2007 fue eliminado en los primeros filtros del programa American Idol Latino. Lo cierto es que su origen ha despertado desde siempre el interés de todos los partidos. El PAN, el PRI y hasta Morena buscaron que su debut se diera bajo sus colores, según ha señalado él mismo.

“Me ofrecieron ser Diputado plurinominal (en el PRI) cuando tenía 21 años. Se me hizo una oferta completamente irresponsable y ligada 100 por ciento a un morbo político asociado con mi nombre”, dijo Colosio en diciembre pasado a la periodista Almudena Barragán en una entrevista publicada en El País. “Yo sabía por qué me lo estaban ofreciendo y por eso, decliné”.

Al final, Colosio Riojas se decantó por Movimiento Ciudadano, partido que lo ha abanderado en las dos elecciones en las que ha competido, y el cual no lo descarta para el proceso presidencial ante los números que ha arrojado en las encuestas de cara a esta elección que lo colocan como la mejor opción del partido naranja y como una de las mejores cartas del bloque opositor Va por México; los otros prospectos de la alianza con mayores posibilidades son Margarita Zavala, quien en 2018 abandonó su candidatura por la vía independiente, y el panista Ricardo Anaya, quien salió del país en medio de una investigación ligada al caso Odebrecht.

El efecto mostrado por el joven alcalde en las mediciones de los presidenciables ha llevado a que varias voces dentro del PAN, como el Diputado Jorge Triana, pidan apuntarlo para la alianza. Este planteamiento tampoco lo descarta el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, uno de los fundadores de Va por México, quien dijo que Luis Donaldo Colosio Riojas sí puede representar en la próxima elección presidencial a la oposición en su conjunto.

“Luis Donaldo Colosio cumple con una característica que me parece esencial y fundamental para que pueda ser un abanderado de una coalición como la que estamos perdiendo (ante de la negativa de MC de aliarse): no milita en ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, no tienen un nivel de conocimiento amplio él, pero de su apellido sí, es una persona que pudiera verse como que puede amalgamar de manera adecuada una coalición con miras al 2024, porque no tiene un compromiso con un partido político”, dijo hace una semana Triana, Vicecoordinador panista en San Lázaro, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

En ese mismo espacio, Gustavo de Hoyos, uno de los principales impulsores de la alianza del PAN con el PRI, reiteró la necesidad de que Movimiento Ciudadano considere una coalición con miras a 2024 e indicó que Colosio Riojas es “una de varias alternativas” que tiene el bloque opositor.

“No hay duda que una coalición opositora de cuatro partidos, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y de manera hipotética por Movimiento Ciudadano es la fórmula deseable, la mejor fórmula para la oposición. También estoy absolutamente convencido que es la mejor opción que tiene Movimiento Ciudadano”, enfatizó.

En las encuestas, los números parecen estar del lado de Colosio Riojas. En su medición del pasado 9 de mayo, Reforma colocó a Luis Donaldo en el tercer lugar de las preferencias electorales rumbo a 2024, con un 26 por ciento, detrás del Canciller Marcelo Ebrard (34 por ciento) y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (33 por ciento); y por encima de Margarita Zavala (14 por ciento) y Ricardo Anaya (13 por ciento).

En tanto, la firma Massive Caller —que da un seguimiento quincenal a los presidenciables— colocó desde un inicio a Colosio Riojas como el posible abanderado de Va por México. En este bloque se sitúa en el segundo lugar con un 18.9 por ciento, detrás de Ricardo Anaya (27.3 por ciento).

No obstante, la posibilidad de que Colosio Riojas abandere una eventual candidatura única de la oposición enfrenta dos obstáculos: por un lado, los líderes de Movimiento Ciudadano han dicho en distintas ocasiones que no se sumarán a la alianza ya que cuentan con los perfiles necesarios para competir por sí mismos.

“Hay muchos perfiles que están formados en Movimiento Ciudadano y que no pertenecen a ningún otro partido. Si uno revisa la trayectoria de la mayoría de los presidenciales, habría que revisar si han estado o no en otros partidos, pero nosotros no cerramos la puerta a nada. Creo que en la vida y en la política uno tiene que valorar las cosas en su contexto y en su momento; y ya llegará el momento de definir, pero de que hay personajes, los hay”, dijo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Secretario General del partido, en una entrevista con SinEmbargo.

El otro impedimento es el PRI. Colosio Riojas se ha mostrado reacio desde tiempo atrás a integrar las filas del partido sobre el cual han recaído sospechas del asesinato de su padre, una situación que se ha agravado con el confrontamiento que ha tenido Luis Donaldo con el actual presidente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, quien en diciembre de 2021 minimizó el rol político del joven Alcalde regiomontano en una entrevista con Reforma: “Luis Donaldo Colosio, el nombre es priista. Lleva al joven Colosio a Campeche a ver quién lo reconoce. Él tiene un nombre, y el nombre es de un priista”. En respuesta a ese señalamiento, Colosio Riojas dijo en declaraciones a medios: “Yo respeto mucho a ese señor, aunque no sepa de lo que hable; sin embargo, le garantizo que la gente me conoce más a mí que a él”.

En lo que respecta a 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas ha insistido que los números que arrojan las mediciones no le quitan el sueño, aún cuando la oposición, que hace una semana reportó nuevamente números rojos en una elección —al perder cuatro de seis gubernaturas en juego—, lo ve como una opción para competir por la Presidencia.

