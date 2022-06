Óscar de la Hoya anuncia la venta de su promotora, Golden Boy, tras superar depresión

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 12 de junio (LaOpinión).- Óscar de la Hoya anunció de forma oficial que pondrá en venta su promotora de boxeo Golden Boy Promotions, fundada hace 20 años, tras haber superado su depresión y sus problemas de salud mental.

En par de tuits, anunció que superó su depresión y a pesar de que explicó que estuvo a punto de morir en varias ocasiones se tomó como ejemplo para motivar a quienes padezcan lo mismo que él padeció. Tras su explicación comentó que tomó la decisión de vender Golden Boy Promotions.

Días previos a su anuncio, De la Hoya ya había confirmado una millonaria oferta que recibió por su promotora, pero no dio muchos detalles al respecto y finalmente, días después, y tras consultarlo con sus seguidores en Twitter, decidió poner su productora en venta.

I overcome depression and mental health 3 times over by doing what I love in the ring. I win 11 tittles in 6 weight divisions. I almost loose my life because of wrong choices. Stop talking shit and please use me as an example to motivate yourself and tell yourself “I am worth it”

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 11, 2022