Violencia de género sin justicia: 95.7% de casos se quedan sin resolver, denuncia ONG

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Nuevo León se ha identificado como uno de los estados de México en los que la violencia de género y feminicidios han incrementado y los casos se han quedado sin una respuesta, de acuerdo con una investigación de Redes Quinto Poder.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2021 se abrieron en Nuevo León un total de 142 mil 946 carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

De dichos casos, solo se han resuelto seis mil 166 ya sea por medio de una sentencia condenatoria en contra de los responsables o por la vía de las salidas alternas al proceso penal previstas dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso.

Sólo el 4.30 por ciento, unas seis mil 166 carpetas de investigación han sido resueltas y se alcanzó la justicia durante los siete años que abarca el estudio, por lo que todavía de ese periodo queda un 95.70 por ciento por resolver, lo que es igual a 136 mil 780 casos pendientes, señaló el medio.

En comparación con las 132 mil personas que habitan en San Pedro, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra de los casos pendientes es superior, por lo tanto, existen más víctimas que están en espera de la justicia por un delito relacionado con la violencia de género que habitantes en dicho municipio.

El estudio se realizó a partir de carpetas de investigación acumuladas de 2015 hasta 2021, debido a que en dicho año arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Además es el año más antiguo en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó el formato actual de clasificación de delitos.

Durante la identificación del cuerpo de Debanhi Escobar, el pasado abril, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez admitió que la atención de las víctimas y la persecución de delitos es tarea de la Fiscalía.

Por su parte, en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señala que a la Fiscalía, a través del Ministerio Público, le compete dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y protección a las víctimas; perseguir a los posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios.

La Fiscalía de Nuevo León cuenta con un bajo grado de efectividad del 4.30 por ciento para resolver las carpetas de investigación iniciadas por los principales delitos relacionados con la violencia de género.

Ante esto, se detalló que ese organismo autónomo opera con menos recursos de los que solicita, aunque cada año ha tenido un incremento en su presupuesto.

“En 2021 el presupuesto de la Fiscalía rondó los tres mil 379 millones, en 2020 fue de dos mil 888 millones y en 2019, el primer año completo en el que operó como organismo autónomo, fue de dos mil 634 millones”, añadió.

Con dicho estudio se demostró que el organismo autónomo ha contado con un incremento en los recursos con los que cuenta para operar, por lo que el monto ha crecido en poco más de mil millones entre 2019 y 2022, lo que es igual a un 40 por ciento más.

DEBANHI ESCOBAR

El caso de Debanhi Escobar se investiga como feminicidio y su cuerpo será exhumado para una tercera autopsia, dijo el pasado 26 de mayo Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Anteriormente, Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que siente tristeza al pensar que pudo haber encontrado con vida a su hija, pues su campamento de búsqueda se encontraba tan sólo a unos metros del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Y dijo que él sabe que ella fue asesinada, es decir, que se trata de un feminicidio.

“Me da tristeza saber que estábamos a un lado, nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros, estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones, y a mí me llena de mucha tristeza pensar que pude haberla encontrado viva, si es que estuvo viva, me daría yo de golpes internos, saber que estuvo viva y no pude encontrarla”, dijo el papá de Debanhi en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.