“No le hace que sean ideales conservadores”: AMLO pide a oposición definir proyecto

Ayer, Morena aprobó acuerdos para evitar una ruptura de cara a la elección federal de 2024, en donde militantes tendrán que elegir mediante encuestas quién representará al partido como aspirante presidencial.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana a la unidad del bloque conservador para que defienda su ideología de cara a las elecciones presidenciales de 2024, luego de que ayer se celebrara la convención del Consejo Nacional de Morena, donde se definieron las reglas para el proceso interno de ese partido.

El Presidente no quiso hablar esta mañana sobre lo que se anunció ayer para respetar lo ya establecido, pero enfatizó en el tema de la unidad, en los dos bloques, para defender ideales y dejar de lado la búsqueda del poder por el poder.

“Me parece importante no sólo en este caso, sino en todos, la unidad. Que se una el bloque conservador y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que sólo les interesa en los cargos. No le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto, por lo que creen porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería”, pidió.

“Que los de la derecha se unan, no les voy a cobrar derechos de autor si utilizan una encuesta”, agregó.

Por otro lado, sobre la convención realizada ayer por Morena, el mandatario celebró que los integrantes de su partido hayan aceptado por unanimidad lo acordado por el Consejo Nacional.

“No puedo hablar de los candidatos, porque se acordó que el Presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que buscan ser coordinadores de la transformación. […] Pero yo creo que fue muy bueno lo de ayer y ojalá que así siga sucediendo, también con el bloque conservador y otros que puedan participar”, comentó.

Ayer, previo a la reunión a la Convención del Consejo Nacional de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el Diputado Gerardo Fernández Noroña, por separado, llamaron a la unidad de cara al proceso de selección interna del partido con el que elegirá a la persona que competirá por la Presidencia en 2024.

La Jefa de Gobierno de la capital del país compartió en sus redes sociales que “hoy es un día muy importante para la historia de nuestro movimiento“, por lo que pidió que el evento fuera “un acto de unidad“.

Luego de la publicación del acuerdo avalado de modo unánime por el órgano interno que se conforma por más de 300 militantes, incluidas gobernadoras y gobernadores, Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, dijo que “el aspecto más importante del proceso consiste en evitar disputas internas que pudieran derivar en fracturas y mantener la unidad de nuestro partido y de nuestro movimiento”.

Para evitar rupturas, Durazo Montaño explicó que la y los aspirantes deberán comprometerse por escrito a aceptar los resultados de la encuesta “y de dar todo su apoyo” al primer lugar. Además, la persona que resulte electa invitará a quienes queden en el segundo y tercer lugar de la encuesta a colaborar en su equipo de trabajo.

El llamado a la unidad destaca no sólo porque desde hace meses los aspirantes Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, han pedido participar en la selección de candidatos en igualdad de condiciones, también porque entre la militancia hay grupos que respaldan a distintos candidatos, lo que quedó claro a su arribo a la sesión extraordinaria del Consejo de Morena.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada