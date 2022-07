Cineasta Jafar Panahi es arrestado por Gobierno iraní; es el tercero en una semana

Por Isabel Debre

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 12 de julio (AP).— Irán ha detenido a un reconocido cineasta internacional, según dijeron el martes varios periódicos. Es el tercer director iraní detenido en menos de una semana, conforme el Gobierno aumentaba una campaña de represión contra la reconocida industria cinematográfica iraní.

Jafar Panahi, uno de los cineastas disidentes más conocidos de Irán, había acudido a la Fiscalía en Teherán el lunes por la noche para preguntar por los casos de dos colegas detenidos la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad le arrestaron también a él, según los reportes.

Un colega de Panahi, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo a The Associated Press que las autoridades habían enviado a Panahi a la conocida prisión de Evin para cumplir una condena impuesta varios años antes.

Panahi fue sentenciado en 2011 a seis años de prisión por cargos de crear propaganda contra el gobierno, y se le prohibió dirigir películas durante 20 años. También se le prohibió abandonar el país.

We are outraged to hear of the arrest of yet another Iranian filmmaker, Golden Bear Winner Jafar Panahi. "We ask the Iranian authorities to release the detained filmmakers immediately", say the Berlinale directors Mariette Rissenbeek and Carlo Chatrian.https://t.co/H6G13R8kvr pic.twitter.com/ruUgCuZnIX

