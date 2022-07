Autoridades arrestan a cineastas iraníes por presuntamente “perturbar la seguridad”

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS).- Los cineastas iraníes Mohamad Rasoulof y Mustafá Al Ahmad han sido detenidos por las autoridades bajo el cargo de perturbar la seguridad estatal después de protestar contra la reacción de las autoridades a las protestas por el colapso del edificio Metropol en mayo, que dejó más de 40 muertos y provocó fuertes manifestaciones en el país.

Las detenciones de Rasoulof —ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín por la cinta contra la pena de muerte La vida de los demás— y Al Ahmad ocurrieron el pasado viernes por la noche en Teherán, confirma la agencia semioficial de noticias iraní Fars.

We are horrified by this news and strongly condemn the Iranian authorities for their arrest of our friend and colleague Mohammad Rasoulof (There Is No Evil, Manuscripts Don't Burn) and fellow filmmaker Mostafa Al-Ahmad. pic.twitter.com/KgHzQ0zOZ4

— Kino Lorber (@KinoLorber) July 8, 2022