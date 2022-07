Chadwick Boseman consigue nominación póstuma en los Emmy 2022 por What If?…

Este martes se dieron a conocer a los nominados de los premios Emmy 2022, con Succession y Squid Game encabezando los premios, sin embargo, Chadwick Boseman fue nomnado por su participación en What if?.. de Marvel.

MADRID, 12 de julio (EuropaPress).- Casi dos años de la inesperada y trágica muerte de Chadwick Boseman, el actor vuelve a lograr el reconocimiento de manera póstuma. El actor ha logrado una nominación a la mejor interpretación de voz en los Emmy por su papel de T’Challa en ¿Qué pasaría si… (What If…?), la primera serie de animación del Universo Cinematográfico Marvel. Se trata de la primera candidatura del intérprete, que ya se alzó a título póstumo con el Globo de Oro a mejor actor protagonista en una película dramática por su trabajo en La madre del blues, en los galardones más importantes de la televisión estadounidense.

Boseman no es el único que ha obtenido una nominación a título póstumo, pues también Jessica Walter ha sido nominada por poner su voz a Malory en la serie de animación Archer. En el caso de Walter, fallecida en marzo de 2021, se trata de su segunda candidatura obtenida tras su fallecimiento, ya que ya aspiró al premio en los Emmy de 2021.

Junto con Boseman y Walter, están también nominados F. Murray Abraham por Caballero Luna, Julie Andrews por Los Bridgerton, Maya Rudolph por Big Mouth, Stanley Tucci por Central Park y Jeffrey Wright por ¿Qué pasaría si…? (What If…?).

El trabajo de Boseman en What If permitió ver una faceta diferente del monarca de Wakanda, una variante de T’Challa mucho más bromista, aunque no por ello menos valiente. En esta serie de animación, en la que el UCM exploraba de manera frontal el concepto del multiverso, se planteaba la pregunta de qué hubiera pasado si Yondu, en lugar de llevarse a Peter Quill de la Tierra, se hubiese llevado al vástago de T’Chaka y este hubiera sido Star-Lord.

🏆 Marvel Studios se lleva múltiples nominaciones en los premios #Emmys donde destacan #MoonKnight y #Loki en la categoría de mejor banda sonora y Chadwick Boseman en mejor actuación de voz por #WhatIf pic.twitter.com/MtbJJ0gY8a — DISNEY REACTIONS (@DisneyReact) July 12, 2022

Sobre Black Panther, queda la incógnita de cómo afrontará Marvel la muerte de Boseman en Wakanda Forever, cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre de este año y que deberá resolver qué sucederá con el personaje y si el multiverso podría traer una variante del superhéroe africano.

