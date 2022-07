Nuevas imágenes de She-Hulk revelan mejoras en el CGI y a villana de la serie

MADRID, 12 de julio (EuropaPress).- La cuenta atrás para la llegada a Disney+ de She-Hulk: Abogada Hulka con Tatiana Maslany como la heroína y abogada de piel verde ha comenzado. Y con el estreno fijado para el próximo 17 de agosto, nuevas imágenes de la serie de Marvel revelan el aspecto que lucirán en ella su primo y Vengador Hulk y la villana Titania a la que encarnará la actriz Jameela Jamil.

Varias nuevas imágenes de la serie ofrecen un vistazo más detallado de Walters como abogada, como de Hulk tanto de la heroína como de Hulk y la gran antagonista de la ficción, Titania.

Y es que, precisamente, a raíz de la polémica surgida en torno a Jamil por el aspecto que lucirá en la serie como la rival más emblemática de la heroína y abogada con el que provocó el descontento del fandom, uno de los fotogramas que más poderosamente han acaparado la atención nuevamente, es el de la actriz luciendo su look de villana.

New images of She-Hulk: Attorney at Law#SheHulkAttorneyAtLaw #MarvelStudios #Marvel #DisneyPlus pic.twitter.com/8lUtuVVCyc

— Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 7, 2022