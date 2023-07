El Salvador: Gobierno amplía el régimen de excepción contra las maras por 16ta vez

San Salvador, 12 de julio (AP).— Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del Gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó el martes una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.

Esta es la 16ta prórroga que solicita el Gobierno de ese régimen, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.

Villatoro oficializó el pedido ante el Congreso, que debe pronunciarse con la aprobación o rechazo de la medidas. Hasta ahora, el Legislativo de mayoría oficialista no ha negado a la renovación del régimen de excepción, que ya se extiende por 472 días.

La prórroga debe solicitarse cada mes. La extensión anterior aprobada el 14 de junio vence el sábado 15 de julio. Si la nueva prórroga iniciase el 16 de julio, estaría vigente hasta el 14 de agosto.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2023