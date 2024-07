La moneda mexicana tiene el mayor aumento desde noviembre pasado y se cotiza en 17.61

La fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense se debe en gran medida a la debilidad global de la divisa de dicho país por datos de inflación en Estados Unidos.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El precio mexicano cerró esta semana con una apreciación del 0.90 por ciento frente a su costo por dólar del día de ayer, cotizándose así en 17.60 unidades.

Las instituciones bancarias del país cerraron el tipo de cambio con un promedio de compra de 17.26 unidades por dólar, mientras que a la venta se ubicaba en los 17.95 pesos. Por su parte, el Banco de México (Banxico) colocó el dólar a 17.65 en el tipo de cambio FIX, el cual es determinado por el organismo los días hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.

La fortaleza del peso mexicano frente al dólar estadounidense se debe en gran medida a la debilidad global de la divisa de dicho país por datos de inflación en Estados Unidos y local; así como por las especulaciones acerca de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) y Banxico.

Jerome Powell, presidente de la Fed, había reforzado este miércoles el mensaje de que la Reserva Federal pone cada vez más atención a la ralentización del mercado laboral y no solo al control de la inflación, un cambio que indica que, probablemente, pronto se comiencen a reducir las tasas de interés.

“No solo somos un banco central dedicado a abordar la inflación”, dijo Powell ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en el segundo de dos días de testimonio semestral ante el Congreso. “También tenemos un mandato relacionado con el empleo”.

El martes, cuando Powell se dirigió a la Comisión Bancaria del Senado, indicó que la Fed había “avanzado considerablemente” hacia su objetivo de vencer el mayor pico inflacionario en cuatro décadas, y señaló que recortar las tasas “demasiado tarde o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo”.

El Congreso le ha dado a la Fed un doble mandato: mantener la estabilidad de los precios y promover el máximo empleo.

Powell dijo el miércoles al panel de la Cámara que, para evitar daños a la economía, la Fed probablemente no esperaría hasta que la inflación alcance su objetivo de dos por ciento antes de comenzar a reducir las tasas.

La recuperación paulatina de la moneda nacional viene luego de una inestabilidad en su valor frente al dólar, así como la fluctuación de los mercados financieros luego de que se diera a conocer que Claudia Sheinbaum Pardo resultara ganadora en las elecciones presidenciales de México.

Sin embargo, expertos financieros de la Asociación de Bancos de México (ABM) y otros organismos en la materia afirmaron que el nerviosismo y la presión sería pasajero, pues esto se inscribía en “una narrativa creada por parte de especuladores”.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, aseguró que hay “apostadores contra el peso” a partir de esa narrativa que se difunde en los medios de comunicación. La economía real está bien.

“La narrativa postelectoral ha estado dominada por dos grandes líneas de pensamiento que incluso siento yo que vienen de la parte opositora, unas dicen que Claudia Sheinbaum va a continuar a raja tabla con las políticas de López Obrador y que esto no debería ser así por el Plan C, y la otra tiene que ver con esta especie de solicitud que se le hace a Claudia de deslindarse del actual Presidente, como si estas fueran las únicas dos opciones que existen. Es algo muy dicotómico. Lo que probablemente suceda es que tengamos un punto medio, donde habrá continuidad en algunas políticas de López Obrador y otras donde va a distanciarse con otro enfoque”, explicó Ostolaza.

Para el directivo de Citibanamex, banco que en 2023 obtuvo una ganancia de 22 mil 279 millones de pesos en México, dentro de esta narrativa dicotómica ha surgido la relevancia del Poder Judicial.

Con el ejecutivo de CitiBanamex coincidieron Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, y el economista y politólogo Mario Campa, quienes destacaron que desde 1994, el tipo de cambio se determina por el régimen de libre flotación, sin que intervengan las autoridades y estableciéndose únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda, por lo que una depreciación del peso ya no es un reflejo de la situación económica real de México, la cual está bien, y obedece más al nerviosismo de los mercados que no tenían descontado que Morena y aliados ganaran mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Tenemos una política de libre flotación, la moneda se mueve por oferta y demanda y ya no es reflejo de la situación económica del país como lo era antes donde había devaluaciones. Ya no hay por qué asustarse, tenemos una economía estable y lo que ahorita está pasando con el peso es que los mercados no descontaron la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso y a los mercados no les gustan las sorpresas”, dijo en entrevista Jorge Gordillo, de CIBanco.

Lo mismo opinó el economista y politólogo Mario Campa, quien destacó que los mercados no son un barómetro socioeconómico de un país y, al velar por las ganancias corporativas inmediatas, especulan y erran seguido.

“Los mercados, en especial los bursátiles, erran seguido y tampoco son barómetro socioeconómico. No creo que ahorita haya pánico, más bien es cautela”.

El economista recordó que la especulación que se observa estos días en el mercado por el llamado Plan C, un paquete de 20 reformas que incluye al Poder Judicial de la Federación, también ocurrió en el 2018 cuando se anunció la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco, donde el peso tuvo su mayor caída en dos años, por lo que el dólar regresó a cotizar por encima de 20 unidades, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo pérdidas de 11 por ciento, mientras que el riesgo país registró un nuevo máximo.

Asimismo, una vez que Claudia Sheinbaum ratificó a Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda y Crédito Público; así como los anuncios de Marcelo Ebrard Casaubón y otros funcionarios más al frente de su Gabinete, siendo este primero el próximo titular de la Secretaría de Economía (SE), los mercados financieros y el tipo de cambio presentaron una mejoría.

En aquella ocasión, el peso mexicano y el Índice de Precios de Consumo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recuperaron terreno y finalizaron la sesión con ganancias después del anuncio de Sheinbaum de sus primeros seis integrantes del Gabinete presidencial.

Al inicio de la jornada del 20 de junio, la divisa mexicana ya reportaba avances al cotizar alrededor de 18.37 pesos por dólar. Esta apreciación se debió, según analistas, a los esfuerzos de la Presidenta electa de dar confianza a los mercados, tras su reunión con líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Esta apreciación se amplió cuando Sheinbaum presentó a Marcelo Ebrard como el próximo Secretario de Economía y alrededor de las 11:50 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio, de dólar a peso mexicano, llegó a bajar hasta las 18.29 unidades, por lo que la divisa local mostraba una apreciación de 0.62 por ciento, de acuerdo con datos en tiempo real de Investing.com.

Al cierre de la sesión se ubicó en 18.37 pesos, una apreciación de 0.44 por ciento o 8.14 centavos, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico). Con lo anterior, el peso mexicano fue la segunda divisa más apreciada de este jueves en la canasta amplia de principales cruces frente al dólar. Quedó por debajo del sol peruano (0.30 por ciento) y por arriba de la corona noruega (0.21 por ciento).

“Inicialmente el peso mexicano ha reaccionado de forma positiva al anuncio de la Presidenta electa. Por momentos se aprecia cerca de 15 centavos hacia 18.30 spot. Al parecer, la interpretación que le da el mercado al Gabinete de Sheinbaum es que se trata de funcionarios que tienen amplia capacidad técnica y política”, consideró Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco.

— Con información de AP y Guadalupe Fuentes