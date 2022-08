“No estoy de acuerdo”, dice AMLO del uso de un helicóptero para llevar a “mascota”

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no estaba de acuerdo con el uso de un helicóptero de la Marina Armada de México para transportar a la “mascota” de un equipo de béisbol de Macuspana, Tabasco.

En su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reprobó el uso de del vehículo aéreo de la Secretaría de la Marina (Semar) para transportar a “Pochichoco”, la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, al estadio “Tumbapatos” del municipio natal del del Jefe del Ejecutivo federal, durante el arranque del primer partido de playoffs del equipo de casa contra los Tigres de Quintana Roo.

López Obrador precisó que ya informó sobre este asunto el Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría, y garantizó que más tarde se dará una explicación sobre la utilización de la aeronave.

“No estoy de acuerdo, pero yo creo que más tarde van a informar de este asunto. Ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que si estoy a favor del béisbol y del deporte en general, y sé que hay mucha pasión por el deporte, y qué bueno”, comentó.

El mandatario dijo frente a la prensa que el uso del helicóptero tuvo que ver con la pasión del deporte y que el equipo de Olmecas de Tabasco se encuentra en la final de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Ya lo van a explicar. Miren, no deberían por ejemplo tampoco los aviones de Estados Unidos cuando hay Juegos de Estrellas. Una vez fui con Beatriz (Gutiérrez) al Juego de Estrellas a San Diego y estaba con la boca abierta porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y todavía juego y ya he dicho que todavía bateo arriba de 300”, agregó.