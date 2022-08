Fiscal: Grupo que atacó en Juárez ya está identificado; no habrá impunidad, asegura

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que 11 personas murieron y hay 12 lesionadas luego de las violentas reacciones que se vivieron en las calles de Ciudad Juárez a causa de la riña que se suscitó la tarde del jueves en el Centro de Reinserción Social No.3.

El Fiscal General Roberto Javier Fierro condenó los ataques simultáneos que llevaron a civiles inocentes a resguardarse en medio del fuego cruzado y adelantó que ya identificaron al grupo delicuencial responsable de los actos violentos ocurridos en la ciudad.

“Tenemos identificado al grupo delicuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos, y por motivos de la propia indagatoria, y por no darles públicidad, me voy a reservar el nombre del grupo”, informó el funcionario.

En una breve conferencia de prensa tras la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Fierro detalló que los integrantes de dicha célula criminal llevaron a cabo “actos cobardes que nos lastiman y nos duelen profundamente”, en los que personas inocentes perdieron la vida, “unas que laboran de manera virtual y otras que se encontraban en sitios en donde trabajaban físicamente”.

“Esto no va a quedar impune y lo dejamos muy claro”, sentenció el Fiscal de Chihuahua, al reprobar este tipo de actos que desestabilizan a la ciudad fronteriza.

Sobre las investigaciones, comentó que las autoridades están analizando en modo, lugar y tiempo de los hechos, que de acuerdo con el Fiscal, se realizaron de manera consecutiva en medio de un importante operativo en el que participan los cuerpos de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

“Quiero ser enérgico con este mensaje: Continuaremos nuestra lucha contra la impunidad. Y a la sociedad, quiero decirles que tengan la confianza y la certeza de que las autoridades estamos actuando para recuperar todos los espacios que nos corresponden y que la delincuencia nos pretende quitar. No vamos a descansar hasta restablecer el orden y emplearemos los recursos necesarios para lograrlo”, reiteró el Fiscal General.

Mientras tanto, las autoridades y el Ejército mexicano continúan realizado patrullaje, rondines e instalado puntos de revisión con el fin de brindar seguridad a la comunidad juarenses, en tanto que el personal de la agencia estatal de investigación efectúan las diligencias necesarias para esclarecer de cada uno de los casos.

Ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería se registraron la tarde del jueves en Ciudad Juárez, que este viernes amaneció con las calles vacías, después del ataque de grupos armados contra ciudadanos en aparente venganza y horas después de un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales al interior del penal.

Durante estos hechos al menos dos mujeres, un locutor, tres empleados de una estación de radio y otras cuatro personas fueron asesinados, además, trabajadores de comercios resultaron heridos.

Ante el escenario vivido en Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana en su conferencia de prensa que los habitantes de la ciudad fronteriza sufran las consecuencias de los actos cometidos por los cárteles: “Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”.