El peso y la bolsa presumen fortaleza mientras estados aprueban la Reforma Judicial

Luego de que la iniciativa del Presidente López Obrador fuera finalmente aprobada por el Congreso de la Unión, no se han resentido los impactos catastrofistas que preveían los analistas simpatizantes del bloque conocido como el PRIAN.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Dos días después de que el Senado de la República aprobara la Reforma al Poder Judicial, hecho por el que analistas económicos y financieros de oposición apostaron a la debacle en el tipo de cambio y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tanto el peso como el Índice de Precios y Cotizaciones arrojaron nuevamente cifras positivas y que contradicen los malos augurios.

Luego de que la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fuera finalmente avalada por las dos cámaras del Poder Legislativo federal, este jueves al menos 19 congresos locales han aprobado la Reforma Judicial y, contrario a lo señalado incluso por diplomáticos como Ken Salazar, no se han resentido los impactos catastrofistas que preveían los analistas simpatizantes del bloque conocido como el PRIAN.

El Banco de México (Banxico) informó este jueves que el tipo de cambio FIX, cerró en 19.58 pesos por dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores también mostró un resultado favorable: el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró un avance del 1.57 por ciento y se situó en en 51 mil 999.73 unidades.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que la aprobación de la reforma al Poder Judicial pudiera frenar la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, y aseguró que, por el contrario, el país romperá un récord de inversión este año.

“No es cierto que por la Reforma Judicial estaba saliendo capital del país, o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento. Nada más para tener una idea, un dato duro: el año pasado logramos récord en Inversión Extranjera Directa, con 35 mil millones de dólares. Un récord en toda la historia”, expresó.

En su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, y al celebrar también el aval de la reforma ya en la mayoría de los estados de la República, López Obrador desmintió que el país esté experimentando un escenario adverso respecto a capitales foráneos.

“En lo que va de este año, en el primer semestre, ya hay 30 mil millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar el récord: va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México”, agregó el Primer Mandatario.

Desde ayer –miércoles 11 de septiembre–, los mercados accionarios y cambiaros presentaron un impacto positivo no sólo por las condiciones internas del país, sino también por anuncios económicos en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

La disminución inflacionaria en EU, a su nivel más bajo desde febrero de 2021, envió una señal de mejora en la economía del vecino del norte.

A pesar de que el crecimiento de los precios del octavo mes reportó un avance de 0.2 por ciento en EU, en línea con la proyección de los analistas, y dejó la tasa inflacionaria anual en 2.5 por ciento en EU, los analistas coinciden que el banco central de ese país –Reserva Federal (Fed)– podría dictar un nuevo recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés en la reunión que podría dare el próximo 17 y 18 de septiembre.

Otro asunto es que México no recibió un fuerte impacto durante el debate presidencial estadounidense del pasado martes, donde los candidatos Donald Trump y Kamala Harris intercambiaron ataques y reciminaciones, pero no hubo, como sí se ha dado en otras ocasiones, fuertes referencias de cambios en política exterior hacia México o presiones que involucren el endurecimiento de sus exigencias en materia comercial, un hecho que fue bien recibido por los analistas e inversionistas financieros.

EU CIERRA CON GANANCIAS

Los resultados de los mercados cambiarios y de valores en México, también estuvieron influidos por los de Wall Street, que son además la referencia mundial.

Las acciones en EU subieron este jueves debido a que los inversionistas continuaron recuperándose de un inicio difícil en septiembre y compraron acciones tecnológicas baratas, esto en anticipación de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal durante próxima semana.

Así, el índice Standard & Poors 500 ganó un 0.75 por ciento y cerró en 5 mil 595.76 unidades, lo que marca su cuarto día de ganancias al hilo, mientras que el Dow Jones Industrial avanzó 235.06 puntos, 0.58 por ciento, y concluyó la sesiñon en 41 mil 096.77 unidades.