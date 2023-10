La UE pide a X un informe sobre gestión de contenido violento tras guerra en Israel

Madrid/Londres, 12 Oct. (EuropaPress/AP).- La Comisión Europea ha pedido formalmente este jueves a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que presente un informe sobre su gestión ante el contenido violento y la desinformación que circula en la plataforma.

En el marco de la nueva legislación europea sobre servicios digitales (DSA), la Comisión ha indicado en un comunicado que tendrá que proporcionar información sobre el “contenido ilegal” en la plataforma antes del 18 de octubre.

Esto se produce después de que el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europa, Thierry Breton, enviara una carta al presidente ejecutivo de la red social, Elon Musk, ante el contenido que circula en la plataforma a raíz de los ataques lanzados desde el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel.

Linda Yaccarino, directora general de la red social, describió el jueves los esfuerzos de X para controlar el contenido ilegal que prolifera en la plataforma. Respondía así al pedido de un alto cargo de la Unión Europea que solicitó información acerca de cómo está cumpliendo X con las nuevas y estrictas directrices comunitarias para limpiar las redes sociales durante la guerra entre Israel y Hamas.

“Desde el principios del conflicto, X ha identificado y eliminado de la plataforma cientos de cuentas afiliadas a Hamas”, afirmó Yaccarino en una carta publicada en X.

La plataforma está “evaluando y abordando de forma proporcionada y eficaz el contenido falso y manipulado identificado durante esta crisis cambiante y en constante evolución”, escribió en respuesta al pedido de Thierry Breton, comisario de cuestiones digitales del bloque de 27 naciones.

This is X demonstrating its absolute commitment to combating antisemitism on the platform. This open dialogue was truly historic.https://t.co/muW4ANFc7y

— Linda Yaccarino (@lindayaX) September 29, 2023