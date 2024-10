Las redes reviven VIDEOS de discursos históricos sobre octubre 12: Fidel, Galeano...

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Este sábado se conmemora el Día de la Nación Pluricultural, anteriormente conocida como Día de la Raza. La mencionada fecha ha sido polémica desde la perspectiva latinoamericana y la europea o conservadora. Es ante esta fecha que usuarios en redes sociales han recordado los discursos emitidos por figuras relevantes sobre este día y los orígenes indígenas.

Uno de ellos, emitido por el líder cubano Fidel Castro, defendió la hispanidad en sus tiempos de lucha al asegurar que el mestizaje es un elemento íntegro de la identidad cubana y la cultura latinoamericana. “Estamos defendiendo nuestra cultura de cinco siglos, nuestra identidad, nuestra sangre. No queremos ser otros. Queremos ser nosotros mismos”, aseguró.

En un fragmento de video, el líder cubano se dijo orgulloso del pasado español respecto a su historia, con la influencia hispana y cristiana en el país, donde aseguró que “nuestra cultura de cinco siglos es nuestra identidad, nuestra sangre”.

“Eso fue lo que nos dio la historia, es lo que nos ofreció Dios para los creyentes, es lo que nos dio Santiago hace dos mil años y eso es lo que debemos seguir siendo; parte del alma de ustedes, del alma de España y parte del alma de Galicia”, manifestó durante su visita a España en 1992 como parte de la segunda Cumbre Iberoamericana para jefes de Estado y de Gobierno.

“Es un camino largo porque son muchos los que quieren que no nos unamos nunca, para tenernos dominados, para tenernos avasallados. En su lucha, nuestro pueblo juega un rol fundamentar: resistir. Siempre quisieron apoderarse de cuba los norteamericanos”, indicó.

Fidel Castro resaltó que “No queremos ser de Los Ángeles, donde cada día son más discriminados allí los hispanoamericanos, los negros, los humildes. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados de eso”.

En otro caso, el escritor uruguayo Eduardo Galeano reflexionó sobre esta fecha con la lectura de un fragmento suyo del libro “Los hijos de los días”.

En dicho fragmento, subvierte la idea de que los españoles fueron los que descubrieron, sino que los nativos de América fueron también los que descubrieron, cambiando así la perspectiva de quien encontró a quién.

También señala que fueron los indígenas quienes descubrieron que debían obediencia a monarcas y a un Dios de “otro cielo”, y que ese mismo Dios había inventado la culpa y el vestido. “había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja”, concluyó.

A pesar de esos discursos, han habido otros más radicales en contra de España y la visión europea de la conquista de América. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, arremetió contra la corona española luego de que el rey Felipe VI y el Gobierno español no decidiera mandar a nadie a su toma de protesta tras no invitar al monarca. La razón fue la negativa de responder una carta al expresidente Andrés Manuel López Obrador para pedir una disculpa conjunta a las comunidades indígenas por lo ocurrido durante la conquista.

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón —que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece— y no hay una respuesta oficial al Presidente de la República —no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano— pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, denunció la entonces Presidenta electa durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo.