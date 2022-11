VIDEO: Restaurante Bellini se disculpa por incidente con guardia de seguridad en WTC

Fue el pasado 9 de noviembre cuando un hombre identificado como el dueño del restaurante Bellini, ubicado en el World Trade Center, en la Ciudad de México, fue exhibido en video agrediendo a un guardia de seguridad.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– El restaurante Bellini lamentó la agresión que en días pasados ejerció el propietario de dicho lugar ejerció contra un guardia de seguridad del World Trade Center, situación que aseguró “jamás va a suceder“.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el restaurante especificó que ya se están implementando cursos de sensibilización y tolerancia para los directivos y colaboradores de Bellini.

“Por este medio y en relación a los hechos acontecidos recientemente, el Restaurante Bellini y su propietario, expresamos nuestras más sinceras disculpas por la lamentable e incorrecta reacción que se tuvo en contra de un elemento de seguridad del WTC México.

En la comunicación también se reconoció que las acciones violentas no son justificables bajo ninguna circunstancia. Asimismo subrayó que no sólo se extendieron las disculpas vía redes sociales, sino que también se hará de forma personal con la persona afectada.

“Es nuestro compromiso asegurarnos que esto jamás vuelva a suceder y pondremos manos a la obra, impartiendo internamente cursos de sensibilización y tolerancia para los directivos y colaboradores”, se lee en el documento.

Finalmente, el restaurante consideró que los hechos que la grabación que se viralizó “de ninguna manera representa los valores” que defienden y la “politica de trato amable, respetuoso y tolerante, que por más de 28 años hemos brindado a nuestra clientela y colaboradores”.

“Estamos conscientes de que tenemos muchísimo trabajo por hacer y por eso es muy importante para nosotros extender estas disculpas a nuestra clientela y a la opinión pública, a través de este comunicado. Les agradecemos su atención”, se lee al término del comunicado.

LA AGRESIÓN

Fue el pasado 9 de noviembre cuando un hombre identificado como el dueño del restaurante Bellini, ubicado en el World Trade Center, en la Ciudad de México, fue exhibido en video agrediendo a un guardia de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el edificio de la colonia Nápoles cuando el elemento de seguridad le habría prohibido el acceso a la hija del empresario, quien no quiso identificarse al querer entrar. Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales muestran las agresiones físicas y verbales en contra del guardia por parte del dueño del restaurante giratorio.

En la videograbación se ve cómo el hombre le grita en reiteradas ocasiones al elemento de seguridad privada, mientras alguien graba la escena.

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chingadera como esta y a putazos, ¡eh! Ándale, cabrón. Háblale a tu jefe”, le dice el empresario, al mismo tiempo que le reclama por no haber dejado pasar a su hija.

No obstante, el guardia de seguridad le dice que no llamará a su jefe, hecho que hizo enfurecer más al dueño, quien comenzó a golpear y a empujar al hombre. “Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar. Jamás le dije que no podía pasar”, reitera el guardia.

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”, grita el dueño.