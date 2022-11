“Checo” Pérez remonta y saldrá cuarto en el GP de Brasil; Russell largará primero

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 12 de noviembre (AS México).- Sprint de remontada para Sergio Pérez en Brasil. Tras largar en la novena posición, “Checo” terminó en el quinto sitio en la carrera corta que define la parrilla de salida del domingo con una buena actuación pero que al final evidenció problemas de Red Bull en el ritmo. Hoy los Mercedes fueron superiores. Sin embargo, Sergio largará desde el cuarto lugar en la carrera principal debido a que Carlos Sainz tiene una penalización de cinco puestos por cambio de unidad de potencia.

LA LARGADA

Tras una gris actuación en clasificación, “Checo” tuvo que arrancar desde la novena posición en la sprint. En la largada el piloto mexicano logró mantener su lugar después de una primera vuelta en la que no hubo mayores incidentes a excepción de un toque entre Alonso y Ocon que dejó mal parado al piloto español.

LA REMONTADA DE “CHECO”

Pasado una vez la primera vuelta, llegó el ataque de Pérez. Su primera víctima fue Fernando Alonso quien cayó dramáticamente en el clasificador luego de que su alerón delantero quedó dañado tras el toque con su coequipero.

Dos vueltas más tarde, Sergio superó al propio Esteban Ocon para colocarse en el séptimo lugar. El siguiente rival en la lista era Lando Norris a quien comenzó a atacar desde la vuelta 7 y finalmente completó la maniobra en la octava vuelta al meterle el auto por el lado interno en la curva 1 al piloto de Mclaren que así vio perdida la posición.

The Mexican driver sends it up the inside of Norris #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/tIng7vF4LP

La remontada de “Checo” llegó hasta la quinta posición cuando sin problema alguna superó a Kevin Magnussen en la vuelta 9. Adelante de él, estaba Lewis Hamilton a más de dos segundos, diferencia que se fue ampliando pues en esta ocasión los Mercedes lucieron con un ritmo superior al resto tan es así que se llevaron la victoria con Russell.

En tanto, Red Bull sufrió con el ritmo y del lado de Versappen, quien cayó hasta el cuarto lugar, se equivocaron con la estrategia al ir con el neumático medio. En la parte final de la sprint, “Checo” pidió por radio si Max le podía dejar la posición para sumar más puntos en el campeonato, petición que fue ignorada, además de que Sergio no logró ponerse en zona de DRS del bicampeón del mundo.

Finalmente, “Checo” se tuvo que conformar con este quinto lugar, pero que se convierte en cuarto para la largada de mañana debido a Carlos Sainz, quien terminó segundo, tiene una sanción de cinco puestos por cambio en la unidad de potencia. Además, no hay que olvidar que Sergio sumó cuatro puntos con su actuación del día que le permiten seguir en ese segundo lugar del mundial de pilotos.

An eventful #F1Sprint for the Bulls 🏁 Max and Checo finish P4 and P5 🇧🇷

“CHECO” PÉREZ, EL SEGUNDO MÁS RÁPIDO EN LA PRÁCTICA 2 DEL GP DE BRASIL

En la práctica libre 2, “Checo” Pérez cerró con el segundo mejor tiempo con tan sólo 184 milésimas de diferencia de tiempo con el primer puesto, ocupado por Esteban Ocon, quien registró un tiempo récord de un minuto y 14.604.

Por su parte, Max Verstappen estuvo dentro de los primeros 10 junto a pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Lando Norris.

Pese al desempeño de “Checo” en la segunda práctica libre, largará desde la novena posición en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. El piloto mexicano tuvo una gris actuación en la sesión de clasificación y al final se vio perjudicado por Charles Leclerc que lo taponeó en la Q3 y ello dejó “Checo” en la quinta fila de partida para mañana.

La lluvia llegó a Interlagos minutos antes del inicio de la qualy lo que obligó a los pilotos a ir con el neumático intermedio. Los equipos mandaron sus autos de inmediato a la pista, pues no había mucho tiempo que perder dado que las condiciones del circuito cambiaban vuelta con vuelta.

AND THE SPRINT IS GO, GO, GO! 💪 Max and Checo are P2 and P9 at the end of Lap 1 ☑️ pic.twitter.com/xgyqMU2jLH

“CHECO” NO TAN FINO EN Q2

Los pilotos siguieron con el compuesto blando y “Checo” Pérez sufrió para seguir el ritmo de los líderes. Su primera vuelta rápida lo dejó en zona de eliminación por lo que tuvo apretar para no ponerse en riesgo. El mexicano continuó en la pista y bajó sus tiempos para ahora si colocarse dentro de los primeros 10 lugares en unas condiciones otra vez complicadas, pues la lluvia volvió a hacer su aparición en la pista.

A pesar de la aparición del agua, los pilotos decidieron seguir con el mismo compuesto. “Checo” paró el cronómetro en 1.11.456 que en primer momento lo dejó en el quinto lugar pero después fue rezagado al noveno. Al final abortó su última vuelta pues su presencia en Q3 ya estaba asegurada.

Con la amenaza de la lluvia, los pilotos tenían prisa por salir a la pista para colocar rápidamente los mejores tiempos. El equipo Haas es el claro ejemplo de ello con un Kevin Magnussen que se adjució la pole para mañana con un tiempo de 1.11.674 que lo dejó en la primera posición debido a la bandera roja provocada por George Russell.

🗣️ "Tomorrow is looking good but in these conditions anything can happen. We are still up there at the front which is the most important thing."

Reaction from Max, Checo and Christian following #BrazilGP Qualifying 🇧🇷🏁

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 11, 2022