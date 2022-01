Denzel Washington revela que la tercera cinta de The Equalizer está en marcha

AS MÉXICO

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 13 de enero (AS México).- The Equalizer 3, la tercera parte de la saga cinematográfica protagonizada por Denzel Washington (Training Day, Malcom X, Fences), ya está en marcha para cerrar la trilogía por todo lo alto. Así lo recoge el medio Collider a través de una entrevista con el actor en la que confirma que ya está metido en nuevos proyectos tras Macbeth. Eso sí, la producción se encuentra en un estado muy prematuro a la espera de que su director, Antoine Fuqua, termine de rodar Emancipation con Will Smith, si es que finalmente se confirma su dirección.

Así, Denzel Washington ha confirmado de su propia voz que The Equalizer 3 ya está en marcha, lo que supondrá el regreso de Robert McCall a la acción, personaje que ya funcionó estupendamente bien en las dos entregas anteriores como un action hero ya maduro que no tiene problemas para repartir estopa entre toda clase de malosos: “Han escrito la tercera Equalizer, así que tengo previsto hacer eso. Así que tengo que ponerme en forma y empezar a golpear a gente de nuevo. Puedo dar palizas otra vez. Macbeth y, después, partir unas cuantas caras. No podría ser mejor, ¿verdad?”, asegura con ironía Washington.

Como decimos, el cineasta Antoine Fuqua se encuentra en negociaciones para volver a ocupar la silla de director de esta tercera parte de The Equalizer, algo que prácticamente se da por hecho ante la gran relación de actor y director en las dos anteriores entregas. Por el momento no hay ventana de estreno de The Equalizer 3 en cines.

Recordemos que la saga The Equalizer se basa libremente en el show de suspense de la década de 1980 protagonizado por Edward Woodward. The Equalizer se estrenó en 2014 con un Denzel Washington asumiendo el papel de Robert McCall, un ex marine que se abre camino a tortas a través de la mafia rusa para proteger a una prostituta adolescente, Teri (Chloe Grace Moretz). La secuela debutó cuatro años más tarde, también con la dupla Washington-Fuqua, en la que el personaje principal busca venganza por el asesinato de una amiga cercana, Susan Plummer (Melissa Leo).

