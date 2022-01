Policía de EU investiga al rapero Ye, antes Kanye West, por una denuncia de agresión

LOS ÁNGELES, 13 de enero (AP).- La policía investiga un reporte por agresión presentado contra Ye, el rapero conocido antes como Kanye West.

El incidente que llevó a la denuncia ocurrió en el centro de Los Ángeles cerca de las 3 horas del jueves, dijo la vocera de la policía de la ciudad Redina Puentes. No se han hecho arrestos.

La calle donde ocurrió la supuesta agresión es afuera de Soho West, un exclusivo club solo para miembros popular entre celebridades.

