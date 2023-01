Despliegue de GN en Metro incluye “usuarios simulados” para impedir posible sabotaje

El Gobierno de la Ciudad de México decidió desplegar miles de elementos de la Guardia Nacional a pesar de las críticas por parte de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales sobre la creciente militarización del país.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo será el despliegue de cinco mil 796 elementos de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ante el supuesto sabotaje a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno capitalina, por las fallas recientes.

En lo detallado por el Presidente está el despliegue de 48 usuarios simulados con el objetivo de inhibir acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios.

Asimismo, los cinco mil 796 efectivos de la Guardia Nacional estarán divididos en dos turnos (matutino y vespertino) de dos mil 898 y repartidos por las 190 estaciones de las 12 líneas de metro que se encuentran disponibles.

Sin embargo, las estaciones fueron clasificadas en cuatro, de acuerdo con su afluencia. La categoría A tiene seis estaciones, en las que contarán cada una con la presencia de 45 elementos de la Guardia Nacional; la categoría B, conformada por ocho estaciones, tendrá 30 agentes en punto; la categoría C, considerada con afluencia regular, tiene 116 estaciones en las que habrán 15; mientras que la categoría D, la de menor afluencia operará con 10 elementos en sus 60 estaciones.

Por otro lado, el Presidente también adelantó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por los “episodios anormales”, como los nombró la Jefa de Gobierna, ocurridos en el Metro durante la presente administración.

“Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos”, informó López Obrador.

Ayer, Sheinbaum Pardo anunció el despliegue de los miles de elementos de la Guardia Nacional a partir de las 14:00 horas,

“Después del trágico accidente que tuvimos en donde falleció una joven, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la Línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la Línea 8, el día de ayer en la Línea 5 con una llanta lateral”. “Por esta razón”, explicó, ayer por la tarde habló con el Presidente para solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México.

De esta forma, una nueva tarea es asignada a la Guardia Nacional, aumentando ahora su presencia en el transporte público, además de las calles, a pesar de las críticas por parte de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales sobre la creciente militarización del país.

Asimismo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la militarización y llamó a “respetar y garantizar que las labores de seguridad pública sean realizadas por instituciones civiles”, pues “atenta contra el principio de excepcionalidad, abonando al proceso de normalizar la militarización del país”.

Luego de que se diera a conocer la información del despliegue, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez externó su preocupación por la presencia de la GN en las estaciones del Metro capitalino.

“El anuncio de que la militarizada Guardia Nacional será desplegada en el Metro de la CdMx es preocupante pues es patente que esta corporación reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Por ello, la organización hizo un llamado a que se activen mecanismos extraordinarios de supervisión y confió en que esperamos que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CdMx), “en fidelidad a su historia, sea contrapeso frente la militarización de la ciudad de derechos”.