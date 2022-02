Presidenciables | A De la Madrid no se le abre ni su partido. Quiere Va por México

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y exsecretario de Turismo en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, ha venido construyendo su propia candidatura rumbo a 2024 en distintos frentes a lo largo del país con la intención de ser el abanderado de la alianza opositora.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– La prensa casi no lo reseñó. Fue un evento que se llevó a cabo en Morelos, con un grupo plural de mujeres, de diferentes sectores. En la antesala del encuentro, el priista Enrique de la Madrid Cordero planteó lo que ha venido diciendo de tiempo atrás: la necesidad de que la oposición se una en 2024 en una candidatura única, para la que ha, además, ha levantado la mano.

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y exsecretario de Turismo del también priista Enrique Peña Nieto, ha venido construyendo su propia candidatura en distintos frentes a lo largo del país. En encuentros como el del fin de semana pasado, o en reuniones con empresarios, como la que sostuvo en León, Guanajuato, el pasado 10 de diciembre, al igual que en entrevistas en diversos medios de comunicación.

En cada uno de estos foros, el priista ha manifestado su intención de abanderar a la oposición en 2024. Lo cierto es que los partidos que busca representar no lo han incluido en sus listas de aspirantes, mientras que sólo unas cuantas encuestas lo han colocado en sus mediciones, en las cuales no es el principal contendiente de la alianza que han tejido los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional blanquiazul, ha hablado de sus favoritos. En su lista, incluyó a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván; al de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; al de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y al de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de Ricardo Anaya Cortés y al exmandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido “Alito”, por su parte, se ha apuntado como uno de los contendientes para 2024, una lista en la que también están los gobernadores Alfredo del Mazo Maza y Alejandro Murat Hinojosa, así como el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

“Yo prefiero ver más gente compitiendo que menos y porque creo que después estas cosas son como una decantación, se dará y para eso hay tiempo en los meses por venir, en los años por venir es la oportunidad de exponer ideas y exponer personalidades y al final del día se sabrá”, dijo, por ejemplo, De la Madrid Cordero el pasado 16 diciembre a Milenio al ser cuestionado sobre las aspiración de “Alito”.

A lo largo del año pasado, las casas encuestadoras no consideraron al hijo del expresidente de la Madrid y situaron como los priistas mejor evaluados a Osorio Chong, Del Mazo y Murat. Fue el caso de los sondeos publicados por Reforma y El Universal, así como por el diario español El País.

Eso cambió a inicio de este año, cuando la empresa especializada en encuestas Massive Caller difundió una medición en la que el priista mejor colocado es precisamente Enrique de la Madrid (11.7 por ciento), seguido del Senador Osorio Chong (10.9 por ciento). Ambos figuran detrás de Ricardo Anaya (31.1 por ciento) y Luis Donaldo Colosio Riojas (20.2 por ciento). La misma casa encuestadora había difundido un año atrás en febrero de 2021, una encuesta que colocaba al Senador Osorio como el único y mejor priista colocado con 13.9 por ciento de las preferencias.

De la Madrid no quita el dedo del renglón e insiste en los foros que se le abren: la necesidad de que la oposición se una en 2024 en una candidatura única, para la que ha levantado la mano.

“Quizá del lado de la oposición tendría que empezar ya a hablar de cuáles van a ser las reglas de selección de sus candidatos, pensando en el 2024, ya he escuchado personas que hablan por ejemplo de hacer una especie de primarias, un poco a la gringa, proponer 3 personas en lugar de solo una”, dijo el aspirante priista en entrevista con el portal Político.mx.

El planteamiento no es nuevo. El 15 julio de 2021 algunos medios consignaron su destape. Lo hizo en una entrevista con La Revista Peninsular. Desde ese entonces confirmó que busca ser una “opción” para la alianza opositora.

“Sí voy a buscar de tratar de convertirme en una opción de la alianza”, dijo en esa ocasión “Yo lo que quiero trabajar es en tratar de convertirme en una alternativa, por la narrativa y porque seas capaz de generar empatía para que de aquí a dos años tengamos opciones porque yo creo que lo que necesitamos es generar opciones”, agregó entonces.

Junto a la construcción de su candidatura, De la Madrid ha buscado colocarse como uno de los opositores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea cuestionando el manejo económico de la actual administración o más recientemente posicionándose como uno de los detractores de la Reforma Eléctrica que Morena tendrá que negociar con la oposición, principalmente con el PRI que se ha mostrado dispuesto a dialogar.

“No hay nada que pensar, no hay nada que negociar, hay cosas que no se negocian en la vida y el partido debe ser contundente: rechazar la iniciativa y respetar los acuerdos de la alianza de la oposición Va por México”, dijo el pasado 7 de octubre a El Financiero.

En esa misma ocasión lanzó: “Me resulta difícil entender que el mismo PRI que aprobó la Reforma Eléctrica de Peña Nieto hoy la ponga en duda, lo cual quiere decir que, en su momento, quienes la aprobaron quizá no todos tenían las convicciones muy firmes y que si lo hacían era porque alguien se los pedía”.

No obstante, Enrique de la Madrid también ha sido señalado de los malos manejos del Gobierno pasado. Por ejemplo, en agosto de 2020, el Presidente López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, cuando los titulares eran Enrique Octavio de la Madrid Cordero y Alejandro Díaz de León Carrillo, para la compra-venta de la empresa Grupo Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos.

“Un hijo del ex Presidente [Miguel] De la Madrid [Hurtado] era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, y el actual Gobernador del Banco de México también, estaba en [Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] y luego fue director del BANCOMEXT, cuando estos créditos. Entonces sí es un asunto que amerita ser tratado”, respondió.

El señalamiento no ha vuelto a resonar en Palacio Nacional y De la Madrid no ha hablado con él. De frente está una carrera presidencial anticipada en la que cada partido empieza a colocar sus fichas y Enrique de la Madrid pretende ser una de ellas.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.