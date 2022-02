VIDEO: Así fue el baile nupcial de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas

La boda religiosa de la exdirigente sindical y el abogado Lagunas Gutiérrez se llevó a cabo en el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural de Santo Domingo, ubicado en la capital de Oaxaca.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El video del baile nupcial de Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez fue difundido este domingo a través de redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la pareja baila “You’re the first, the last, my everything” de Barry White en el centro de la pista del Jardín Etnobotánico del Centro Cultural de Santo Domingo, ubicado en la capital de Oaxaca, lugar donde fue celebrada la boda religiosa.

En el video con duración de un minuto, se ve a la exdirigente sindical, de 77 años, junto a su esposo Antonio Lagunas, de 36, mientras que los invitados los observan bailar y los acompañan con aplausos.

Pues la maestra Elba Esther Gordillo se nos casó, el novio, Luis Antonio Lagunas, se ve tan feliz 💵💵💰💰 pic.twitter.com/lKj9BLDNOM — 🇲🇽 Lic. Jarochísima  (@Claus_ab) February 13, 2022

Horas antes de la ceremonia religiosa, maestros de la sección 22 ingresaron al inmueble de Santo Domingo para destrozar el mobiliario y adornos florales de la boda.

Además, antes de ingresar al recinto, los profesores disidentes marcharon desde la sede de su edificio histórico hasta llegar al Centro Cultural de Santo Domingo portando pancartas con leyendas como: “¡Los charros no pasarán!”, “Fuera de Oaxaca Elba Esther Gordillo Morales”, “El magisterio te repudia”, “¡Ni perdón ni olvido!” y “Cárcel a Elba Esther”.

El magisterio disidente de Oaxaca mantiene un repudio hacia la exdirigente del SNTE, a quien acusan de ser cómplice de los gobiernos neoliberales y llevar a la cárcel a muchos maestros. Por eso desde antier, cuando Elba Esther anunció su casamiento en Oaxaca, convocaron a manifestarse.

Fuera de Oaxaca Elba Esther Gordillo Morales. El magisterio te repudia.

¡Los charros no pasarán!

*CENCOS XXII-PRENSA Y PROPAGANDA* pic.twitter.com/cRI8yxIWXf — Cencos22 (@Seccion22Cencos) February 13, 2022

PUBLICAN FOTOS DE SU BODA

Las imágenes de la boda fueron compartidas por Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP) y yerno de Esther Gordillo.

En la fotografías se puede observar cómo la exdirigente sindical camina hacia el altar, besa a su esposo Antonio Lagunas, mientras bailan juntos. Asimismo, se puede ver a varios de los invitados.

De acuerdo con información difundida por el periodista Salvador García Soto, la boda de Elba Esther Gordillo y el abogado Luis Antonio Lagunas tendría estrictas medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Alrededor de 150 invitados fueron convocados a la ceremonia religiosa de Elba Esther Gordillo con Luis Antonio Lagunas, sin embargo, habían anunciado que les quitarían los celulares en la entrada para evitar filtraciones.