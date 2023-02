El Gobierno prohibe adquirir, usar y distribuir el maíz transgénico y el glisofato

El Gobierno mexicano, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para que, en el ámbito de sus competencias, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 13 de febrero (Zeta).– La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), del Gobierno de México, cuyo titular es Víctor Villalobos Arámbula, publicó el 13 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, además del glifosato.

Éste último es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces, pero, además, puede inyectarse a troncos y tallos.

Asimismo, el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal -que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación-, también ordena el establecimiento de las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan.

Sin embargo, el decreto del Gobierno de México estableció como periodo de transición para el desarrollo y escalamiento de las acciones previstas, el cual comprende de la fecha de entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de marzo de 2024.

Según el decreto, el Gobierno Federal busca fomentar el establecimiento y generación de alternativas y prácticas “sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente, libres de sustancias tóxicas que representen peligros agudos, crónicos o subcrónicos”.

“Que, en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud de los seres humanos, el medioambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer”, justificó el Gobierno.

No obstante, la Administración encabezada por el político tabasqueño detalló que el decreto antes mencionado regula el uso del glifosato, así como de las semillas y grano de maíz genéticamente modificado, pero no así de otros agroquímicos, granos o plantas.

EU EXIGE A MÉXICO EXPLICAR FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA PROHIBICIÓN DEL MAÍZ TRANSGÉNICO

El 9 de febrero de 2023, Doug McKalip, el nuevo negociador jefe de comercio agrícola de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés), dijo a la agencia británica Reuters, que había dado al Gobierno de México hasta el día 14 del mismo mes y año, para responder a una solicitud de Washington, para explicar el fundamento científico detrás de la posible prohibición al maíz genéticamente modificado y el herbicida glifosato.

El funcionario estadounidense indicó, en ese entonces, que la respuesta de México ayudaría a la USTR a decidir los próximos pasos en su búsqueda por resolver una larga disputa sobre las políticas agrícolas biotecnológicas de México.

“Esto podría incluir una escalada de la disputa al mecanismo de solución de controversias en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), agregó. El desacuerdo amenaza con interrumpir el comercio de miles de millones de dólares en maíz entre Estados Unidos y México”, indicó Reuters.

“La petición de Estados Unidos se produjo en una carta enviada por USTR el 30 de enero a la Secretaría de Economía de México, en la que se solicitaban pruebas científicas de las prohibiciones y evaluaciones de riesgo que respalden las decisiones, que son obligatorias en virtud del acuerdo comercial iniciado en 2020”, detalló la agencia británica.

México “rechazó 14 muestras distintas de productos agrícolas que se le presentaron y no aportaron ninguna justificación […] Queremos asegurarnos de que hagan la ciencia, muestren su trabajo y tomen decisiones basadas en evaluaciones de riesgo”, declaró McKalip a Reuters.

“La solicitud de Estados Unidos se produce pocos días después de que McKalip y otros funcionarios de USTR se reunieran con funcionarios mexicanos y expresaran su preocupación por su enfoque biotecnológico, advirtiendo que podrían tomar medidas formales para reforzar los derechos comerciales bajo el T-MEC”, abundó la agencia británica.

“La carta marca un paso en esta dirección; otros pasos incluyen buscar consultas formales sobre la disputa o solicitar un panel de solución de controversias para determinar si las políticas de México violan el acuerdo comercial. ‘Estamos muy centrados en esto. Es una gran prioridad para esta administración’, afirmó McKalip”, citado por Reuters.

“SI HAY QUE IR AL PANEL, NOS VAMOS”: AMLO ANTE AMAGO DE EU POR MAÍZ TRANSGÉNICO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 29 de noviembre de 2022, que planteó al secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, ampliar por dos años más la importación de maíz transgénico para forraje, pero no para el consumo humano.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional restó importancia al amago que realizó el Gobierno estadounidense de llevar el asunto a un panel de controversias dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que el Gobierno de México hará un análisis del maíz amarillo que se importa desde Estados Unidos, con el objetivo de descartar que no implique riesgos para la salud humana.

“Estuvimos ayer con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, platicamos bien, tiene toda la información, se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico para el consumo humano”, dijo.

“Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso también estamos planteando que tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo si no es dañino para la salud”, añadió.

“Aun cuando se use como forraje, como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea, se puede importar pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano”, sostuvo López Obrador.

“Estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud. Si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo nosotros optamos por la salud”, agregó

“Hay mecanismos para dirimir estas diferencias en el tratado pero nosotros tenemos elementos para defender por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo. Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles, y no alarmarnos y se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, finalizó.

