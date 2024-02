Republicanos quieren las cabezas de líderes del CJNG en México; presionan a Pentágono

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– Congresistas y senadores republicanos quieren las cabezas de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México y presionan al Pentágono para conseguirlo, pues culpan a los cárteles mexicanos de la crisis de muertes por fentanilo y otras drogas sintéticas en Estados Unidos.

Tom Cotton, Senador republicano por Arkansas, presentó el pasado jueves 8 de febrero la propuesta de Ley que pretende acabar con los cabecillas del CJNG, y que obligaría a la Secretaría de la Defensa estadounidense a presentar informes cada tres meses sobre los planes y estrategias del combate.

“El proyecto de Ley renueva la presión sobre la administración para que capture o mate a los líderes del Cártel de Nueva Generación de Jalisco, el cártel más brutal y peligroso que opera en México. Este cártel es una organización sedienta de sangre que está alimentando la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos”, dijo en un comunicado al presentar la iniciativa.

The Jalisco New Generation Cartel poses a direct threat to Americans in border states and beyond.

It’s past time the Biden administration held these murderers accountable, and my legislation with @RepLuttrell ensures it will. https://t.co/h1zqjZv28E

— Tom Cotton (@SenTomCotton) February 8, 2024