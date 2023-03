HSBC comprará filial británica de Silicon Valley Bank, recién quebrado, por una libra

LONDRES (AP).- El Tesoro Británico y el Banco de Inglaterra han “facilitado la venta” del Banco Silicon Valley Bank UK a HSBC, lo que garantiza la seguridad de seis mil 700 millones de libras (ocho mil 100 millones de dólares) en depósitos.

Las autoridades británicas trabajaron durante el fin de semana para conseguir un comprador para la filial del banco con sede en California, que quebró la semana pasada.

HSBC dijo que compraría Silicon Valley Bank UK Ltd. por una libra.

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC

Deposits will be protected, with no taxpayer support

I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 13, 2023