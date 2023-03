Reguladores cierran Silicon Valley Bank por dudas sobre solvencia; incautan activos

Madrid, 10 de marzo (EuropaPress) – El Silicon Valley Bank (SVB), entidad financiera con una importante cartera de clientes entre las startups tecnológicas, fue finalmente intervenido por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (CFSD) este viernes por las dudas en torno a su liquidez y solvencia.

De esta forma, el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California procedió al cierre de la entidad y nombró al CFSD como custodio de los depósitos del banco.

El CFSD afirma que los depósitos de menos de 250 mil dólares (234 mil 679 euros) están protegidos y serán accesibles “no más tarde del próximo lunes por la mañana”. Sin embargo, se recomendó a aquellos clientes con una cifra superior a la asegurada que se pongan en contacto con el organismo a la mayor brevedad posible.

El SVB tenía el 31 de diciembre de 2022 “aproximadamente” en activos 209 mil millones de dólares (196 mil 192 millones de euros) y “alrededor” de 175 mil 400 millones de dólares (164 mil 651 millones de euros) en depósitos, según la CFSD.

We are tracking the potential impact to the broader banking sector.

Treasury Secretary Yellen just said:

The treasury is monitoring "a few banks" given issues at $SVIB.

It’s too early to tell the impact now.

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 10, 2023