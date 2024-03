EU: Cámara baja avala reforma que prohibiría uso de TikTok si dueño chino no la vende

TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, es una subsidiaria de la firma tecnológica china ByteDance Ltd, empresa que tiene una deuda con el Gobierno chino.

Por Kevin Freking

WASHINGTON, 13 de marzo (AP).— La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de Ley que vedaría la popular aplicación de video TikTok en todo Estados Unidos, si su propietario con sede en China no la vende. A las y los legisladores les preocupa que TikTok, con su actual estructura propietaria, constituya una amenaza para la seguridad nacional.

El proyecto, aprobado por 352 votos contra 65, pasa al Senado, donde sus perspectivas no están claras.

TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, es una subsidiaria de la firma tecnológica china ByteDance Ltd.

Today I voted with @HouseGOP to protect national security and Americans’ data from one of our greatest adversaries, the Chinese Communist Party. This is not a ban. TikTok can remain active in the US as long as they divest from CCP-controlled ByteDance. Check out my comments: pic.twitter.com/2lCFJGZNDU — Rep. Brett Guthrie (@RepGuthrie) March 13, 2024

Las y los legisladores sostienen que ByteDance está en deuda con el Gobierno chino, el que podría exigir acceso a los datos de las y los usuarios de TikTok en Estados Unidos cuando quisiera. Una serie de leyes de seguridad nacional chinas obligan a las empresas a ayudar a recolectar inteligencia.

“Le hemos dado a TikTok una alternativa clara”, dijo la representante republicana Cathy McMorris. “Sepárense de su empresa matriz ByteDance que está en deuda con el PCC [Partido Comunista Chino] y sigan operando en Estados Unidos o tomen partido por el PCC y enfrenten las consecuencias. La decisión depende de TikTok”.

La aprobación del proyecto en la Cámara Baja es apenas el primer paso. El Senado debe aprobar la medida para que se convierta en Ley, y algunos senadores y senadoras han dicho que la revisarán exhaustivamente. El líder de la mayoría, el demócrata Chuck Schumer, dijo que consultará con los presidentes de los comités para determinar el camino del proyecto.

Today the House will vote on a bill requiring the Chinese Communist Party to sell TikTok, the digital fentanyl infecting our nation. I urge @HouseGOP to vote for the protection of our children, families, and our national security and send this important legislation to the… — Mike Pence (@Mike_Pence) March 13, 2024

El Presidente Joe Biden ha dicho que sancionará la medida si la aprueba el Congreso.

La votación de la Cámara Naja abre un nuevo frente en la guerra prolongada entre las y los legisladores y el sector tecnológico. Miembros del Congreso han criticado las plataformas tecnológicas y la expansión de su influencia, y han sostenido choques frecuentes con los directivos del sector. Pero TikTok es una plataforma con millones de seguidores, muchos de ellos jóvenes, y el ataque se produce meses antes de las elecciones.

La oposición al proyecto también fue bipartidista. Algunos republicanos dijeron que el Gobierno debería advertir a las y los consumidores si existen temores por la privacidad y la propaganda, en tanto algunos demócratas expresaron preocupación por el impacto que tendría sobre los millones de usuarios estadounidenses, muchos de los cuales son empresarios.

We should defend the free & open debate that our First Amendment protects. We should not take that power AWAY from the people & give it to the government. The answer to authoritarianism is NOT more authoritarianism. The answer to CCP-style propaganda is NOT CCP-style oppression. pic.twitter.com/z9HWgUSMpw — Tom McClintock (@RepMcClintock) March 13, 2024

“No se debe responder al autoritarismo con más autoritarismo”, dijo el legislador republicano Tom McClintock. “No se debe responder a la propaganda propia del PCC con opresión propia del PCC. Frenemos un poco antes de lanzarnos a esta ladera tan empinada y resbaladiza”.