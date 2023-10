TikTok se cuela a las elecciones de EU, pese a veto, y revive sospechas de espionaje

La lucha formal de EU contra la plataforma inició en el 2020 bajo el mandato del expresidente Donald Trump cuando el magnate anunció que prohibiría la aplicación alegando la preocupación de que ésta fuera ocupada como herramienta de espionaje por el gobierno de Pekín.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El empresario estadounidense Vivek Ramaswamy se convirtió en el primer candidato presidencial para 2024 en unirse a TikTok, la plataforma de videos cortos acusada de ser un arma de espionaje china.

“Estamos en esto para llegar a los jóvenes, para energizarlos y, para lograrlo, no podemos simplemente escondernos”, fueron las primeras palabras que Ramaswamy compartió en su cuenta de TikTok.

Aunque pareciera que el quemar todos los cartuchos de las plataformas sociales habidas y por haber se ha vuelto una actividad frecuente entre los políticos a nivel global, el caso del republicano de origen indio Vivek Ramaswamy ha causado revuelo debido a que se da a escasos meses de que Estados Unidos prohibiera a los empleados públicos hacer uso de la aplicación.

La plataforma que causó sensación en 2016 por permitir a sus usuarios crear, editar y subir videos de hasta un minuto de duración –actualmente 10– a partir de un sonido y/o canción viral, forma parte de la empresa tecnológica china Bytedance, cuya sede se encuentra en Pekín.

Fue en diciembre del 2022 cuando TikTok estuvo en el ojo del huracán luego de que ByteDance admitiera que cuatro de sus empleados, dos en EU y dos en China, habrían accedido a datos de dos periodistas, una de ellas Emily Baker-White, de Forbes, que investigaban, según el diario español El País, “el vínculo de la rama estadounidense de la empresa con China”.

“Obtuvieron acceso indebido a sus direcciones IP y datos de usuario en un intento de identificar si habían estado en los mismos lugares que ellos”, denunció Forbes al respecto.

La lucha formal de EU contra la plataforma inició en el 2020 bajo el mandato del expresidente Donald Trump cuando el magnate anunció que prohibiría la aplicación alegando la preocupación de que ésta fuera ocupada como herramienta de espionaje por el gobierno de Pekín; no obstante cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, en enero del 2021, rescindió las órdenes de vetar TikTok y pidió, se realizara un estudio sobre el uso de datos en dicha plataforma.

No fue hasta el primer trimestre del año en curso que Biden exigió a ByteDance que vendiera sus acciones a una empresa estadounidense para asegurar que la información de los usuarios americanos no iba a ser proporcionada al régimen comunista chino, según The Wall Street Journal.

“Si proteger la seguridad nacional es el objetivo, la venta de las acciones no resuelve el problema. El cambio de dueño no impone nuevas restricciones en el movimiento de la información [de los usuarios] o el acceso a ella”, declaró al respecto Maureen Shanahan, vocera de TikTok, a The New York Times.

Estados Unidos no ha sido el único país en buscar prohibir la plataforma china, entre las naciones que han vetado a TikTok se encuentran Afganistán bajo el argumento de que la aplicación pudiera engañar a los jóvenes; Bélgica por cuestiones de ciberseguridad; India por preocupaciones de privacidad y seguridad; Pakistán por la inquietud de que se pudiera difundir contenido inmoral; mientras que Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido, Taiwán, Noruega y la Unión Europea pidieron que la app no fuera instalada en dispositivos del gobierno.

En marzo del año en curso, Shou Zi Chew, CEO de TikTok, se presentó ante el Congreso de EU para ser cuestionado sobre las preocupaciones que circundan a la aplicación respecto al uso indebido de los datos de sus usuarios.

Durante un interrogatorio de casi seis horas los legisladores estadounidenses presionaron al CEO de la plataforma a hablar sobre la seguridad de los datos de los usuarios y el contenido dañino dentro de la red social. Sin embargo, al final de la asamblea, 150 millones de suscriptores de la plataforma se quedaron con la duda de si se prohibiría, o no, la aplicación en el país del norte.

Según informó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, además de los cuestionamientos sobre el presunto espionaje y la moderación de contenido, los legisladores republicanos y demócratas mostraron videos publicados en TikTok en los que se animaba a los usuarios a hacerse daño y suicidarse.

Ante la serie de críticas, Shou Zi Chew replicó que “las empresas sociales estadounidenses no tienen un buen historial en materia de privacidad de datos y seguridad de los usuarios […] Mire Facebook y Cambridge Analytica, solo un ejemplo” y, aseguró que “ByteDance no es un agente de China ni de ningún otro país”.

En este sentido, Bruce Schneier, experto en ciberseguridad de Harvard, explicó en entrevista para la BBC, que las prácticas de Meta, empresa detrás de Facebook e Instagram, y “X”, plataforma hasta hace unos meses conocida como Twitter, no son muy diferentes a las de TikTok.

“No hay diferencias entre lo que recoge TikTok y Facebook o Instagram en absoluto. Es lo mismo. Ese es el problema”.

El también apodado “gurú de seguridad” destacó que la idea del veto total de TikTok en Estados Unidos es “terrible” debido a que se ha construido un Internet basado en la vigilancia “donde es muy difícil buscar y elegir quién puede espiarte”.

“Hay un par de formas posibles en que podría darse un veto. Estados Unidos ya prohibió TikTok en los teléfonos del gobierno. También podría vetar a las compañías para que dejen de hacer negocios con ByteDance de la misma forma en que se ha vetado a compañías que hagan negocios con organizaciones terroristas”, y la tercera opción para que la prohibición funcione, según Schneier, “es que todos los ciudadanos estadounidenses no usen TikTok”.

De acuerdo con un estudio realizado por Ipsos, la multinacional de investigación de mercados, tres de cada diez adultos de EU tienen una cuenta de TikTok; mientras que el uso de la plataforma es más común en los jóvenes de 18 a 34 años, que apuntaron suelen usarla con frecuencia.

A julio del 2023, la red social asiática, cuyo nombre significa “sacudir la música”, cuenta con más de 1,081 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, según datos de ByteDance Ltd.

De acuerdo con AP, la insistencia por un veto total a TikTok tomó fuerza luego de que durante los primeros meses del año EU detectara diversos globos chinos sobrevolando su espacio aéreo.

Ahora, pese al escándalo que enfrenta, la plataforma de videos cortos parece ser una herramienta eficaz para el candidato presidencial republicano Ramaswamy en un intento de promover el voto entre los jóvenes.

– Con información de AP

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.