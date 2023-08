Republicanos atacan a Biden y apoyan a Trump, ausente en primer debate rumbo a 2024

El debate es una oportunidad crucial para que los candidatos que están más abajo en las encuestas se presenten a millones de votantes, muchos de los cuales apenas comienzan a prestar atención a la contienda.

Wisconsin, EU, 23 de agosto (SinEmbargo/AP).– Con críticas hacia la administración de Joe Biden y el respaldo al expresidente Donald Trump, comenzó el primer debate republicano de cara a la elección presidencial de Estados Unidos en 2024, en Milwaukee, Wisconsin.

El debate está autorizado por el Comité Nacional Republicano (CNR) y lo presenta la cadena de televisión Fox News.

Ron DeSantis, Gobernador de Florida; Mike Pence, exvicepresidente, y el Senador Tim Scott son algunos de los republicanos presentes para este primer ejercicio.

Aunque no está en el escenario, Donald Trump se volvió una figura central en el primer debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano, cuando los candidatos restantes que aspiran a enfrentar al Presidente Joe Biden contiendan en persona por primera vez.

The GOP debate starts right now. Sign up to stream live: https://t.co/s9cWlXOrUf #DEMOCRACY24 pic.twitter.com/YYt0wkgn9b — Fox News (@FoxNews) August 24, 2023

A menos de cinco meses de que los caucus de Iowa den el banderazo de salida al proceso de nominación presidencial del Partido Republicano, el debate es una oportunidad crucial para que los candidatos que están más abajo en las encuestas se presenten a millones de votantes, muchos de los cuales apenas comienzan a prestar atención a la contienda. La presión es quizás mayor para el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció su campaña en mayo con gran fanfarria, pero desde entonces ha tenido dificultades para cobrar impulso y ahora lucha por conservar su distante segundo lugar.

Además de DeSantis, en el debate estarán Tim Scott, Senador por Carolina del Sur; Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU; Vivek Ramaswamy, empresario de biotecnología; Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey; el exvicepresidente Mike Pence, y Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas. Doug Burgum, Gobernador de Dakota del Norte, también clasificó para la contienda.

El debate se lleva a cabo en un momento decisivo para el Partido Republicano. Trump es ahora el inalcanzable favorito en la contienda, lo que plantea serias interrogantes de si el partido tendrá unas primarias competitivas. No obstante, las vulnerabilidades de Trump en unas elecciones generales son claras, especialmente a raíz de cuatro acusaciones penales que lo acusan de acaparar documentos gubernamentales secretos, conspirar para anular las elecciones de 2020 y pagar dinero en secreto para mantener calladas a una actriz porno y a otras mujeres.

El debate tiene lugar un día antes de que Trump viaje a Georgia para ser fichado nuevamente por cargos penales.

Sin embargo, la posición de Trump en las primarias no ha hecho más que fortalecerse a medida que las acusaciones se han incrementado, lo que deja al Partido Republicano en camino —salvo un realineamiento sorprendente— de nominar a un candidato que entraría en la contienda contra Biden en una posición potencialmente débil.

Una encuesta de este mes realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos encontró que es improbable que el 64 por ciento de los estadounidenses apoyen a Trump si es el candidato republicano, incluidos 53 por ciento que dicen que definitivamente no lo apoyarían y 11 por ciento que señalan que probablemente no lo respaldarían en noviembre de 2024.

En el Fiserv Forum en el centro de Milwaukee, había barricadas de metal afuera del que también es estadio de los Bucks de Milwaukee de la NBA a medida que se reunían los candidatos, personal de campaña y la prensa.

En un comunicado, Chris LaCivita, alto asesor de la campaña de Trump, declaró que el expresidente “ya ganó el debate de esta noche porque todo va a ser acerca de él”. “De hecho, el evento preliminar republicano de esta noche realmente ni siquiera debería ser llamado un debate, sino más bien una audición para formar parte del equipo del presidente Trump en su segundo periodo”, ironizó.

GOP candidates give a show of hands if they would support Trump if convictedhttps://t.co/tGZ9WNihj8 — Fox News (@FoxNews) August 24, 2023