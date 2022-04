No tenemos connacionales afectados por el tiroteo en NY hasta ahora, confirma Ebrard

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo/EFE).- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que hasta el momento no se tienen datos de mexicanos heridos por el tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York.

A través de su cuenta de Twitter, el Canciller resaltó que aún está pendiente una persona inconsciente de la que no se ha podido conocer la nacionalidad, pero se ha mantenido la comunicación con el Cónsul de Nueva York.

“Me reporta el Cónsul en Nueva York que no tenemos connacionales afectados por el tiroteo hasta esta hora. Está pendiente de una persona que aún esta inconsciente y no se ha podido determinar su nacionalidad. Buen día”, expuso Ebrard en sus redes sociales.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con una gran población mexicana.

El sospechoso de cometer en solitario el tiroteo de ayer en el metro de Nueva York, que aún siguen las autoridades sin dar con su paradero, había grabado numerosos videos en un canal de YouTube, en uno de los cuales declaraba estar “lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura”, según el rastreo de su cuenta efectuado por el diario The New York Post.

La policía, que ayer por la noche consideró a Frank James, de 63 años, como “persona de interés” en relación con el tiroteo que dejó diez heridos de bala y varios intoxicados, ha pasado a calificarlo formalmente como sospechoso y hoy emitió una alerta enviada a todos los teléfonos celulares registrados en Nueva York con un SE BUSCA, en inglés y en español, algo poco habitual.

James “disparó numerosos tiros en un vagón de la línea N del metro causando heridas graves a 10 personas”, señala la policía en su cuenta de Twitter, y el anuncio viene acompañado de varias fotos recientes de James, un hombre de raza negra, calvo y corpulento.

La prensa se hace hoy eco de la actividad de James en la web, principalmente en un canal de Youtube creado por él y llamado “Prophet of Truth 88” (profeta de la verdad), que hoy cuenta con 3 mil 480 suscriptores y está lleno de un contenido de odio racial y violento expresado en largos videos de más de media hora de duración.

Frank Robert James is WANTED in connection with firing numerous gunshots inside of a subway car causing serious injuries to 10 victims. There's a reward up to $50,000 for info leading to the arrest & indictment of this person. Any info contact @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/KishVISIW1

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022