Sí es posible limitar calentamiento global debajo de los 2 grados, revela un estudio

Redacción Ciencia, 13 abr (EFE).- Aún existe la posibilidad de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, pero sólo si se cumplen todos los compromisos de la COP26, según un estudio de modelización publicado este miércoles en la revista Nature.

En la cumbre del clima de Glasgow (COP26) los países reafirmaron el objetivo del Pacto de París de limitar el incremento de la temperatura media mundial a dos grados por encima del nivel preindustrial y esforzarse por no superar 1.5 grados.

En los cinco años anteriores a esta cumbre de 2021, 153 países del Acuerdo de París de 2015 presentaron objetivos nuevos o actualizados de mitigación del clima para 2030 y 75 de ellos proporcionaron además objetivos más a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al examinar los compromisos asumidos hasta la cumbre de Glasglow y durante la misma -en la que India también anunció nuevos objetivos de mitigación y metas a largo plazo (2070)-, Malte Meinshausen, de la Universidad de Melbourne (Australia), y su equipo demostraron que aún existe la posibilidad de limitar el calentamiento a justo por debajo de dos grados.

We’ve just released the first peer-reviewed study in @Nature showing that governments' climate pledges – if they are all implemented in full and on time – could limit global warming to just below 2 °C https://t.co/3l2Ab2McxE 1/6

— Christophe McGlade (@TofMcGlade) April 13, 2022