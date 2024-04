PERFIL ¬ Fanfarrón, violento, “Fofo” Márquez podría pasar su juventud en una prisión

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- “Soy Dios”, con esas palabras alardeaba Rodolfo, “Fofo”, Márquez en los videos que publicaba en sus redes sociales, plataformas en la que también gustaba de exhibir todos los lujos que poseía. Ese mismo actuar lo llevó a protagonizar todo tipo de polémicas. La más reciente lo ha enfrentado con la opinión pública, pero sobre todo con la justicia.

El llamado influencer podría pasar hasta 45 años en prisión por la golpiza que le propinó a una mujer, quien golpeó con su auto el espejo retrovisor de Márquez. La respuesta de “Fofo” fue desmedida: atacó con golpes y patadas a la mujer de 52 años, lo quedó grabado en un video que circuló en redes y que ha servido como evidencia para que este joven nacido en Jalisco haya sido vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

En la audiencia del pasado 6 de abril, un Juez dictó prisión preventiva a “Fofo” Márquez, mientras que el 10 de abril, fue vinculado a proceso por dicho delito. La Jueza también le notificó al influencer que deberá permanecer en el Penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México, pese la súplica de Márquez, quien aseguró que teme por su vida.

“Mi cabeza tiene precio. Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, dijo al escuchar la determinación de la juez, que sólo es el inicio de lo que le espera a el “Fofo” Márquez.